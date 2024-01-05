Оккупанты планируют массовую мобилизацию на ВОТ сразу после выборов
Киев • УНН
После выборов россияне планируют массовую мобилизацию на оккупированных территориях, призывая на военную службу даже 17-летних.
На временно оккупированных территориях россияне планируют провести массовую мобилизацию после выборов президента путина. На воинский учет будут вставать даже 17-летние дети. Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВА Юрий Малашко, передает УНН.
На оккупированных территориях рашисты планируют массовую мобилизацию сразу после проведения так называемых выборов. По планам оккупантов мобилизованные станут ресурсом для так называемых мясных штурмов. И так же тоже интересно, что они начали с 17 летних наших детей. То есть всех "под карандаш".
Детали
По словам главы Запорожской ОВА, уже сейчас местные "военкомы" на ВОТ получили распоряжение с марта 2024 года поставить на воинский учет всех 17-летних подростков.
Также Малашко отметил, что в Мелитополе захватчики усилили рейды в многоэтажках, выискивая людей с проукраинской позицией. Кроме этого оккупанты продолжают проводить пропагандистские мероприятия среди школьников и студентов.
В частности, оккупанты организовали поездку в Россию для учеников Бердянской православной гимназии. Дети отправились на мероприятие под названием "Патриаршая рождественская елка", которое проводится в кремле.
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Оккупанты планируют массовую мобилизацию на ВОТ сразу после выборов
После выборов россияне планируют массовую мобилизацию на оккупированных территориях, призывая на военную службу даже 17-летних.
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