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Оккупант заставляет украинцев заниматься коллаборационизмом - Верещук

Оккупант заставляет украинцев заниматься коллаборационизмом - Верещук

Киев • УНН

 • 26137 просмотра

По словам министра Ирины Верещук, россия принуждает украинцев на оккупированных территориях к коллаборации, не оставляя им другого выбора, кроме как взаимодействовать с местными "властями".

рф не оставляет выбора людям на ВОТ, на оккупированных территориях остается все меньше места для "маневра", чтобы избегать контактов с местной так называемой "властью". Об этом, в эфире we-ukraine tv, отметила министр по вопросам реинтеграции ВОТ Ирина Верещук, передает УНН.

Детали

Враг не оставляет выбора людям на ВОТ. Они их паспортизируют, они заставляют людей коллаборационировать. Они делают все, чтобы люди не имели возможности вернуться в юридическое поле Украины без проверок и расследований. 

- отметила Ирина Верещук.

Она также напомнила о законодательстве Украины и международном гуманитарном праве, и также призвала жителей ВОТ выезжать, и вывозить детей, поскольку цена жизни и безопасности является наивысшей ценностью.

Я обращаюсь и говорю, чтобы люди выезжали. Я говорю. Решитесь уехать. Поверьте, в любом случае цена жизни и безопасности больше, чем то, что вы боитесь оставить.. Потому что люди боятся оставить имущество, и это правда. Они говорят, а что же я без своего дома, приусадебного участка. Здесь мои цветы, здесь мое все. Но жизнь и здоровье важнее. Надо понимать, и не дай бог, чтобы дети там оставались

 - сказала Верещук.

Министр по вопросам реинтеграции ВОТ сообщила, что российский агрессор готовит свои очередные "цирковые" представления в виде президентских выборов, на март 2024 года, и очевидно, временные территории должны быть включены в этот процесс.

Я бы очень не хотела, чтобы людей заставляли выбирать какого-то там царя,

 - добавила Верещук.

Напомним,

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