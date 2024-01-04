Оккупант заставляет украинцев заниматься коллаборационизмом - Верещук

рф не оставляет выбора людям на ВОТ, на оккупированных территориях остается все меньше места для "маневра", чтобы избегать контактов с местной так называемой "властью". Об этом, в эфире we-ukraine tv, отметила министр по вопросам реинтеграции ВОТ Ирина Верещук, передает УНН.

Детали

Враг не оставляет выбора людям на ВОТ. Они их паспортизируют, они заставляют людей коллаборационировать. Они делают все, чтобы люди не имели возможности вернуться в юридическое поле Украины без проверок и расследований.

Она также напомнила о законодательстве Украины и международном гуманитарном праве, и также призвала жителей ВОТ выезжать, и вывозить детей, поскольку цена жизни и безопасности является наивысшей ценностью.

Я обращаюсь и говорю, чтобы люди выезжали. Я говорю. Решитесь уехать. Поверьте, в любом случае цена жизни и безопасности больше, чем то, что вы боитесь оставить.. Потому что люди боятся оставить имущество, и это правда. Они говорят, а что же я без своего дома, приусадебного участка. Здесь мои цветы, здесь мое все. Но жизнь и здоровье важнее. Надо понимать, и не дай бог, чтобы дети там оставались