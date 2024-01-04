На ВОТ Донетчины наблюдается товарный дефицит - Центр нацсопротивления
Киев • УНН
ТОТ Донецкой области сталкиваются с дефицитом товаров и кризисными ситуациями из-за российских обстрелов и проблем оккупации.
На временно оккупированных территориях востока Украины общественно-политическая и общественно-экономическая ситуация продолжает оцениваться как кризисная. Об этом сообщил Центр национального сопротивления в среду, 3 января, пишет УНН.
Детали
Как отмечается, на ТОТ наблюдаются следующие проблемы:
- безопасностность (главная), поскольку российско-оккупационные войска постоянно обстреливают контролируемые ими большинство населенных пунктов. Худшее состояние дел. зафиксировано в Новотроицком районе;
- на всех оккупированных территориях наблюдается высокий уровень безработицы;
- дефицит лекарственных средств, да и вообще отсутствие получения первичной медицинской помощи;
- отсутствие товаров для несовершеннолетних;
- постоянные перебои в поставках электроэнергии и природного газа;
- отсутствие достаточного количества профессиональных кадров в органах оккупационной администрации, из-за низкого уровня коллаборационизма среди местного населения.
В итоге, противник не имеет шансов уменьшить уровень социально-экономического напряжения, поскольку российско-оккупационная власть не имеет целью стабилизировать ситуацию в оккупированном регионе
Руководство вс рф пытается скрыть случаи массового дезертирства - ЦНС02 январь 2024, 13:38 • 105825 просмотров
На ВОТ Донетчины наблюдается товарный дефицит - Центр нацсопротивления
ТОТ Донецкой области сталкиваются с дефицитом товаров и кризисными ситуациями из-за российских обстрелов и проблем оккупации.
4 января: Всемирный день азбуки Брайля, День хит-парада
Именно четвертого января 1809 года родился Луи Брайль - человек, который создал шрифт, с помощью которого слепые и слабовидящие люди могут читать книги.
Осадки стихнут на большинстве территории Украины еще на этой неделе - синоптики
4-5 января в Украине ожидается дождь и мокрый снег, тогда как 6 января в большинстве регионов будет преимущественно без осадков.
Игрок футбольного клуба "Ницца" Юсеф Атал получил условный приговор из-за антисемитского поста в соцсетях
Юсеф Атал получил 8 месяцев условного заключения и штраф в размере 45 000 евро за распространение антисемитского видео. Футболист "Ниццы" отбывает дисквалификацию, кроме того имеет обязанность публично опубликовать решение суда.
Продажи билетов Ryanair упали после того, как туристические сайты исключили авиакомпанию из своих платформ
Продажи билетов Ryanair снизились после того, как основные туристические сайты, включая Booking. com, сняли ее из перечня доступных предложений на покупку билетов. В ответ Ryanair запустила программу существенных скидок для клиентов, которые покупают билеты напрямую.
SpaceX запустила первую серию спутников с возможностью прямого доступа к сотовой связи
SpaceX запустила спутники Starlink для прямой телефонной связи со смартфонами. Сначала услуга будет предоставляться с помощью текстовых сообщений.
В Уэльсе раскопали загадочное средневековое кладбище
В Уэльсе нашли средневековое кладбище с хорошо сохранившимися скелетами и артефактами, датированными 6 или 7 веком. Начальные раскопки дают подсказки о жизни прежних жителей.
На юго-востоке Турции выпало до 6 метров снега на юго-востоке Турции
В некоторых районах провинции Хаккари, что на юго-востоке Турции, уровень снежного покрова достиг шестиметровой высоты.
В Украину вернулись 99% украинцев, которые выехали в 2023 году - анализ
В 2023 году 99% украинцев, которые выехали из страны, вернулись.
Прошла тяжелый путь обороны Мариуполя: из российского плена освободили боевого медика
Украина освободила медика Галину Федишин из российского плена. Оккупанты несколько раз имитировали ее вывоз на обмен, но в результате возвращали обратно к месту содержания.