На ВОТ Донетчины наблюдается товарный дефицит - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях востока Украины общественно-политическая и общественно-экономическая ситуация продолжает оцениваться как кризисная. Об этом сообщил Центр национального сопротивления в среду, 3 января, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, на ТОТ наблюдаются следующие проблемы:

безопасностность (главная), поскольку российско-оккупационные войска постоянно обстреливают контролируемые ими большинство населенных пунктов. Худшее состояние дел. зафиксировано в Новотроицком районе;

на всех оккупированных территориях наблюдается высокий уровень безработицы;



дефицит лекарственных средств, да и вообще отсутствие получения первичной медицинской помощи;



отсутствие товаров для несовершеннолетних;



постоянные перебои в поставках электроэнергии и природного газа;



отсутствие достаточного количества профессиональных кадров в органах оккупационной администрации, из-за низкого уровня коллаборационизма среди местного населения.



В итоге, противник не имеет шансов уменьшить уровень социально-экономического напряжения, поскольку российско-оккупационная власть не имеет целью стабилизировать ситуацию в оккупированном регионе - указали в ЦНС.

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