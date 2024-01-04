На ТОТ Донеччини спостерігається товарний дефіцит - Центр нацспротиву
Київ • УНН
ТОТ Донецької області стикаються з дефіцитом товарів і кризовими ситуаціями через російські обстріли та проблеми окупації.
На тимчасово окупованих територіях сходу України суспільно-політична та суспільно-економічна ситуація продовжує оцінюватися як кризова. Про це повідомив Центр національного спротиву в середу, 3 січня, пише УНН.
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Як зазначається, на ТОТ спостерігаються такі проблеми:
- безпекова(головна), оскільки російсько-окупаційні війська постійно обстрілюють контрольовані ними більшість населених пунктів. Найгірший стан справ зафіксовано у Новотроїцькому районі;
- на всіх окупованих територіях спостерігається високий рівень безробіття;
- дефіцит лікарських засобів, та й взагалі відсутність отримання первинної медичної допомоги;
- відсутність товарів для неповнолітніх;
- постійні перебої у постачанні електроенергії та природного газу;
- відсутність достатньої кількості фахових кадрів в органах окупаційної адміністрації, через низький рівень колабораціонізму серед місцевого населення.
У підсумку, противник не має шансів зменшити рівень соціально-економічної напруги, оскільки російсько-окупаційна влада не має на меті стабілізувати ситуацію в окупованому регіоні
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