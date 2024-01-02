Керівництво зс рф намагається приховати випадки масового дезертирства - ЦНС

Командування рф продовжує політику приховування інформації щодо злочинів різного характеру скоєних зс рф, а також фактів що свідчать про деморалізацію особового складу. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

За інформацією джерел у брянській, курській та бєлгородській областях рф рекордна кількість російських солдатів потрапили під суд за втечу зі служби. Зокрема, за 2023 рік більш ніж 5 тисяч судових справ стосувались самовільного залишення військових частин після початку мобілізації у вересні 2022 року,