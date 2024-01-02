Керівництво зс рф намагається приховати випадки масового дезертирства - ЦНС
Київ • УНН
російське керівництво приховує масове дезертирство у своїх збройних силах: після мобілізації 2022 року було відкрито понад 5 000 судових справ за дезертирство.
Командування рф продовжує політику приховування інформації щодо злочинів різного характеру скоєних зс рф, а також фактів що свідчать про деморалізацію особового складу. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
За інформацією джерел у брянській, курській та бєлгородській областях рф рекордна кількість російських солдатів потрапили під суд за втечу зі служби. Зокрема, за 2023 рік більш ніж 5 тисяч судових справ стосувались самовільного залишення військових частин після початку мобілізації у вересні 2022 року,
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Зазначається, що велика кількість вироків стосувалась дезертирства, а також невиконання наказів вищого командування. Відповідна ситуація приховується на всіх рівнях влади у рф, оскільки такі випадки є масовими й стосуються РОВ на ТОТ сходу і півдня України.
Нагадаємо
Я к раніше писав УНН, серед особового складу російських окупаційних військ продовжують поширюватись панічні настрої. Уже є підтверджені випадки дезертирства, ухиляння від виконання обов'язків та самокаліцтва.
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