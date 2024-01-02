росіяни вигадали новий спосіб примусової паспортизації на окупованих територіях України
Київ • УНН
росія планує обмежити доступ до інтернету в окупованій Україні лише для власників російських паспортів, що є кроком до посилення контролю та примусової паспортизації.
Окупанти на тимчасово захоплених територіях України планують дозволити підключення інтернету лише тим мешканцям, які отримали російський паспорт. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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Зазначається, що росіяни вигадали новий метод примусової паспортизації та контролю за місцевим населенням.
Так, окупанти планують ввести обов’язкову верифікацію з паспортом користувачів інтернету. Тобто, всі користувачі мають мати паспорт рф аби мати змогу й надалі отримувати послуги
Таким чином окупаційні війська рф посилять контроль за місцевими мешканцями, адже ворог постійно шукає та оновлює базу "нелояльних громадян".
Нагадаємо
росіяни на тимчасово окупованих територіях створили базу даних, яка відстежує понад 100 000 "нелояльних" українських мешканців. В майбутньому доступ до неї матимуть окупанти на блокпостах.
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