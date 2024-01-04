Окупант змушує українців займатися колабораціонізмом – Верещук

рф не залишає вибору людям на ТОТ, на окупованих територіях залишається все менше місця для "маневру", щоб уникати контактів з місцевою так званою "владою". Про це, в ефірі we-ukraine tv, зазначила міністр з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук, передає УНН.

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Ворог не залишає вибору людям на ТОТ. Вони їх паспортизують, вони змушують людей колаборувати. Вони роблять все, аби люди не мали можливості повернутися в юридичне поле України без перевірок та розслідувань.

Вона також нагадала про законодавство України і міжнародне гуманітарне право, і також закликала жителів ТОТ виїжджати, та вивозити дітей, оскільки ціна життя та безпеки є найвищу цінність.

Я звертаюсь і кажу, щоб люди виїжджали. Я кажу.. Наважтесь виїхати. Повірте, в будь-якому випадку ціна життя та безпеки є більшою, ніж те, що ви боїтесь залишити.. Бо люди бояться залишити майно, і це правда. Вони кажуть, а що ж я без своєї хати, присадибної ділянки. Тут мої квіти, тут моє все. Але життя і здоров’я важливіше. Треба розуміти, і не дай боже, щоби діти там залишались