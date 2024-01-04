Окупант змушує українців займатися колабораціонізмом – Верещук
Київ • УНН
За словами міністра Ірини Верещук, росія примушує українців на окупованих територіях до колаборації, не залишаючи їм іншого вибору, окрім як взаємодіяти з місцевою "владою".
рф не залишає вибору людям на ТОТ, на окупованих територіях залишається все менше місця для "маневру", щоб уникати контактів з місцевою так званою "владою". Про це, в ефірі we-ukraine tv, зазначила міністр з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук, передає УНН.
Деталі
Ворог не залишає вибору людям на ТОТ. Вони їх паспортизують, вони змушують людей колаборувати. Вони роблять все, аби люди не мали можливості повернутися в юридичне поле України без перевірок та розслідувань.
Вона також нагадала про законодавство України і міжнародне гуманітарне право, і також закликала жителів ТОТ виїжджати, та вивозити дітей, оскільки ціна життя та безпеки є найвищу цінність.
Я звертаюсь і кажу, щоб люди виїжджали. Я кажу.. Наважтесь виїхати. Повірте, в будь-якому випадку ціна життя та безпеки є більшою, ніж те, що ви боїтесь залишити.. Бо люди бояться залишити майно, і це правда. Вони кажуть, а що ж я без своєї хати, присадибної ділянки. Тут мої квіти, тут моє все. Але життя і здоров’я важливіше. Треба розуміти, і не дай боже, щоби діти там залишались
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Міністр з питань реінтеграції ТОТ повідомила, що російський агресор готує свої чергові "циркові" вистави у вигляді президентських виборів, на березень 2024 року, і очевидно, тимчасові території мають бути включені у цей процес.
Я б дуже не хотіла, щоб людей змушували обирати якогось там царя.
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