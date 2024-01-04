росіяни обстріляли Станіслав на Херсонщині: загинув літній чоловік, ще двоє людей поранені

російські війська сьогодні обстріляли селище Станіслав Херсонської області, одна людина загинула, ще двоє поранені. В селищі зникла електроенергія. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

російська армія вдарила по Станіславу. Травми, несумісні з життям, отримав 61-річний місцевий житель. Жінка, 48 років, потрапила під обстріл в автівці. У неї діагностували контузію. Потерпілій надається медична допомога. Постраждав й чоловік 1969 року народження. Він відмовився від госпіталізації - написав Прокудін у Telegram.

За його словами, ворожим вогнем пошкоджено приватні будинки та автомобілі. Також у населеному пункті зникло світло.

Жінка отримала травму ока через нічний ворожий обстріл Херсонщини