россияне обстреляли Станислав на Херсонщине: погиб пожилой мужчина, еще два человека ранены
Киев • УНН
Российский обстрел Станислава убил одного пожилого мужчину и ранил двух, вызвал перебои в электроснабжении и повреждения имущества.
российские войска сегодня обстреляли поселок Станислав Херсонской области, один человек погиб, еще двое ранены. В поселке исчезла электроэнергия. Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
российская армия ударила по Станиславу. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 61-летний местный житель. Женщина, 48 лет, попала под обстрел в машине. У нее диагностировали контузию. Пострадавшей оказывается медицинская помощь. Пострадал и мужчина 1969 года рождения. Он отказался от госпитализации
По его словам, вражеским огнем повреждены частные дома и автомобили. Также в населенном пункте исчез свет.
Женщина получила травму глаза из-за ночного вражеского обстрела Херсонской области04.01.24, 10:10 • 25648 просмотров