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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне обстреляли Станислав на Херсонщине: погиб пожилой мужчина, еще два человека ранены

россияне обстреляли Станислав на Херсонщине: погиб пожилой мужчина, еще два человека ранены

Киев • УНН

 • 39572 просмотра

Российский обстрел Станислава убил одного пожилого мужчину и ранил двух, вызвал перебои в электроснабжении и повреждения имущества.

российские войска сегодня обстреляли поселок Станислав Херсонской области, один человек погиб, еще двое ранены. В поселке исчезла электроэнергия. Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, пишет УНН

российская армия ударила по Станиславу. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 61-летний местный житель. Женщина, 48 лет, попала под обстрел в машине. У нее диагностировали контузию. Пострадавшей оказывается медицинская помощь.  Пострадал и мужчина 1969 года рождения. Он отказался от госпитализации

- написал Прокудин в Telegram.

По его словам, вражеским огнем повреждены частные дома и автомобили. Также в населенном пункте исчез свет.

Женщина получила травму глаза из-за ночного вражеского обстрела Херсонской области04.01.24, 10:10 • 25648 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война

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