Женщина получила травму глаза из-за ночного вражеского обстрела Херсонской области
Киев • УНН
Из-за ночного обстрела Нововоронцовки ранена 68-летняя женщина, которая находилась дома
Нововоронцовка в Херсонской области ночью подверглась вражескому обстрелу, местная жительница получила травму глаза, сообщили в четверг в Херсонской ОВА, пишет УНН.
В результате ночного артобстрела Нововоронцовки пострадала местная жительница. 68-летняя женщина получила ранения в собственном доме. Ее госпитализировали в больницу с травмой глаза
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