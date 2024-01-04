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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Женщина получила травму глаза из-за ночного вражеского обстрела Херсонской области

Женщина получила травму глаза из-за ночного вражеского обстрела Херсонской области

Киев • УНН

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Из-за ночного обстрела Нововоронцовки ранена 68-летняя женщина, которая находилась дома

Нововоронцовка в Херсонской области ночью подверглась вражескому обстрелу, местная жительница получила травму глаза, сообщили в четверг в Херсонской ОВА, пишет УНН.

В результате ночного артобстрела Нововоронцовки пострадала местная жительница. 68-летняя женщина получила ранения в собственном доме. Ее госпитализировали в больницу с травмой глаза

- сообщили в ОВА в Telegram.

По Херсонской области враг выпустил 486 снарядов, двое погибших - ОВА04.01.24, 08:47 • 36568 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война

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