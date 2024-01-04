Жінка отримала травму ока через нічний ворожий обстріл Херсонщини
Київ • УНН
Через нічний обстріл Нововоронцовки поранено 68-річну жінку, яка перебувала вдома
Нововоронцовка у Херсонській області вночі зазнала ворожого обстрілу, місцева жителька отримала травму ока, повідомили у четвер у Херсонській ОВА, пише УНН.
Внаслідок нічного артобстрілу Нововоронцовки постраждала місцева жителька. 68-річна жінка отримала поранення у власній оселі. Її шпиталізували до лікарні з травмою ока
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