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29 березня, 17:57 • 176512 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 222979 перегляди

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Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

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29 березня, 07:30 • 206013 перегляди

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28 березня, 18:00 • 168340 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 168740 перегляди

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28 березня, 16:27 • 153974 перегляди

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Жінка отримала травму ока через нічний ворожий обстріл Херсонщини

Жінка отримала травму ока через нічний ворожий обстріл Херсонщини

Київ • УНН

 • 25649 перегляди

Через нічний обстріл Нововоронцовки поранено 68-річну жінку, яка перебувала вдома

Нововоронцовка у Херсонській області вночі зазнала ворожого обстрілу, місцева жителька отримала травму ока, повідомили у четвер у Херсонській ОВА, пише УНН.

Внаслідок нічного артобстрілу Нововоронцовки постраждала місцева жителька. 68-річна жінка отримала поранення у власній оселі. Її шпиталізували до лікарні з травмою ока

- повідомили в ОВА у Telegram.

По Херсонщині ворог випустив 486 снарядів, двоє загиблих - ОВА04.01.24, 08:47 • 36569 переглядiв

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