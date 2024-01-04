З ТОТ Херсонщини вдалось повернути ще одного підлітка
Київ • УНН
На підконтрольну Україні територію з окупованої Херсонської області повернули 12-річного хлопчика.
Україні вдалось повернути з тимчасово окупованої Херсонської області 12-річного підлітка. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.
З тимчасово окупованої Херсонщини повернули 12-річного Андрійка! З проханням його вивезти з окупації до Офісу Омбудсмана звернулася старша сестра дитини. На ТОТ хлопчик проживав разом зі своєю бабусею, бо мама померла влітку 2022 року
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За словами обмудсмана, в окупації хлопчик з бабусею відчули на собі всі "переваги російського світу": залякування, психологічний тиск та візити представників окупаційної влади. Хлопчика погрожували відібрати у бабусі й влаштувати до дитячого будинку, оскільки він залишився без законного представника.
1 січня 2024 року вони нарешті опинилися на підконтрольній Україні території. Тож, перший день нового року символічно став для цієї сімʼї першим днем нового життя
Він зазначив, що повернути хлопчика вдалось спільними зусиллями Офісу омбудсмана з "Українською мережею за права дитини".
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