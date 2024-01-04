З ТОТ Херсонщини вдалось повернути ще одного підлітка

Україні вдалось повернути з тимчасово окупованої Херсонської області 12-річного підлітка. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.

З тимчасово окупованої Херсонщини повернули 12-річного Андрійка! З проханням його вивезти з окупації до Офісу Омбудсмана звернулася старша сестра дитини. На ТОТ хлопчик проживав разом зі своєю бабусею, бо мама померла влітку 2022 року

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За словами обмудсмана, в окупації хлопчик з бабусею відчули на собі всі "переваги російського світу": залякування, психологічний тиск та візити представників окупаційної влади. Хлопчика погрожували відібрати у бабусі й влаштувати до дитячого будинку, оскільки він залишився без законного представника.

1 січня 2024 року вони нарешті опинилися на підконтрольній Україні території. Тож, перший день нового року символічно став для цієї сімʼї першим днем нового життя