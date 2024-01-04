С ВОТ Херсонщины удалось вернуть еще одного подростка
Киев • УНН
На подконтрольную Украине территорию из оккупированной Херсонской области вернули 12-летнего мальчика.
Украине удалось вернуть с временно оккупированной Херсонской области 12-летнего подростка. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.
С временно оккупированной Херсонщины вернули 12-летнего Андрюшу! С просьбой его вывезти из оккупации в Офис Омбудсмена обратилась старшая сестра ребенка. На ВОТ мальчик проживал вместе со своей бабушкой, потому что мама умерла летом 2022 года
Детали
По словам обмудсмена, в оккупации мальчик с бабушкой ощутили на себе все "преимущества русского мира": запугивание, психологическое давление и визиты представителей оккупационных властей. Мальчика угрожали отобрать у бабушки и устроить в детский дом, поскольку он остался без законного представителя.
1 января 2024 года они наконец оказались на подконтрольной Украине территории. Поэтому, первый день нового года символически стал для этой семьи первым днем новой жизни
Он отметил, что вернуть мальчика удалось совместными усилиями Офиса омбудсмена с "Украинской сетью за права ребенка".
Самый большой обмен пленными с начала полномасштабной войны: кого удалось вернуть рассказали в Координационном штабе03.01.24, 18:52 • 33258 просмотров