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С ВОТ Херсонщины удалось вернуть еще одного подростка

С ВОТ Херсонщины удалось вернуть еще одного подростка

Киев • УНН

 • 31742 просмотра

На подконтрольную Украине территорию из оккупированной Херсонской области вернули 12-летнего мальчика.

Украине удалось вернуть с временно оккупированной Херсонской области 12-летнего подростка. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН

С временно оккупированной Херсонщины вернули 12-летнего Андрюшу! С просьбой его вывезти из оккупации в Офис Омбудсмена обратилась старшая сестра ребенка. На ВОТ мальчик проживал вместе со своей бабушкой, потому что мама умерла летом 2022 года

- написал Лубинец в Telegram.

Детали

По словам обмудсмена, в оккупации мальчик с бабушкой ощутили на себе все "преимущества русского мира": запугивание, психологическое давление и визиты представителей оккупационных властей. Мальчика угрожали отобрать у бабушки и устроить в детский дом, поскольку он остался без законного представителя.

1 января 2024 года они наконец оказались на подконтрольной Украине территории. Поэтому, первый день нового года символически стал для этой семьи первым днем новой жизни

- указал Лубинец.

Он отметил, что вернуть мальчика удалось совместными усилиями Офиса омбудсмена с "Украинской сетью за права ребенка".

Самый большой обмен пленными с начала полномасштабной войны: кого удалось вернуть рассказали в Координационном штабе03.01.24, 18:52 • 33258 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война

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