Самый большой обмен пленными с начала полномасштабной войны: кого удалось вернуть рассказали в Координационном штабе

Состоялся самый большой за время полномасштабного вторжения обмен военнопленными. Освобождены 230 украинцев и украинок. В частности домой вернули и 6 гражданских, и 48 тех, кого официально считали "пропавшими без вести". Детали последнего обмена рассказали в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, передает УНН.

Домой возвращаются 230 Защитников. Среди них представителей Вооруженных Сил Украины - 130 (среди них ТрО - 14, ВМС - 14), Национальной гвардии - 55, Государственной пограничной службы - 38, Национальной полиции - 1 и шестеро гражданских, которые были незаконно лишены свободы. - рассказали в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Детали

Отмечается, что среди возвращенных были как те, кто имел официальный статус военнопленного, подтвержденный через Международный комитет Красного Креста (182 человека), так и те украинские военнослужащие, которые до сих пор считались пропавшими без вести и имели статус "поиск лица" (48).

Большинство освобожденных мужчины - 225 человек, и еще пять женщин.

Отмечается, что к рядовому и сержантскому составу относятся 213 человек, одиннадцать - офицеры.

После изнурительных месяцев плена вернулась, в частности, боевая медик из состава 36 ОБрМП. Находясь в неволе, она принципиально разговаривала на украинском языке. Россияне несколько раз имитировали ее вывоз на обмен, но в результате возвращали обратно к месту содержания. - рассказали в штабе, который занимался вопросом возвращения пленных.

Кроме того, по данным ведомства среди возвращенных и семеро защитников острова Змеиный, музыкант военного оркестра, военнослужащая ВСУ, которую россияне лишили свободы во время пребывания в декретном отпуске, нацгвардейцы, попавшие в плен, выполняя свои обязанности на ЧАЭС, гражданский преподаватель Восточноукраинского национального университета имени В. Даля, защитники Мариуполя.

Отмечается, что освобожденных из плена встречали руководитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Кирилл Буданов, член Координационного штаба Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, Секретарь Штаба Дмитрий Усов.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными выразили отдельную благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за активное участие в реализации этого обмена.

Дополнительно

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил возвращение украинских защитников на Родину, и поблагодарил всех, кто несмотря на все трудности возвращает наших людей домой.