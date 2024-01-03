Самый большой обмен пленными с начала полномасштабной войны: кого удалось вернуть рассказали в Координационном штабе
Киев • УНН
Украина провела крупнейший обмен пленными с начала войны, обеспечив освобождение 230 человек, в том числе 6 гражданских лиц и лиц, которые ранее считались пропавшими без вести.
Состоялся самый большой за время полномасштабного вторжения обмен военнопленными. Освобождены 230 украинцев и украинок. В частности домой вернули и 6 гражданских, и 48 тех, кого официально считали "пропавшими без вести". Детали последнего обмена рассказали в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, передает УНН.
Домой возвращаются 230 Защитников. Среди них представителей Вооруженных Сил Украины - 130 (среди них ТрО - 14, ВМС - 14), Национальной гвардии - 55, Государственной пограничной службы - 38, Национальной полиции - 1 и шестеро гражданских, которые были незаконно лишены свободы.
Детали
Отмечается, что среди возвращенных были как те, кто имел официальный статус военнопленного, подтвержденный через Международный комитет Красного Креста (182 человека), так и те украинские военнослужащие, которые до сих пор считались пропавшими без вести и имели статус "поиск лица" (48).
Большинство освобожденных мужчины - 225 человек, и еще пять женщин.
Отмечается, что к рядовому и сержантскому составу относятся 213 человек, одиннадцать - офицеры.
После изнурительных месяцев плена вернулась, в частности, боевая медик из состава 36 ОБрМП. Находясь в неволе, она принципиально разговаривала на украинском языке. Россияне несколько раз имитировали ее вывоз на обмен, но в результате возвращали обратно к месту содержания.
Кроме того, по данным ведомства среди возвращенных и семеро защитников острова Змеиный, музыкант военного оркестра, военнослужащая ВСУ, которую россияне лишили свободы во время пребывания в декретном отпуске, нацгвардейцы, попавшие в плен, выполняя свои обязанности на ЧАЭС, гражданский преподаватель Восточноукраинского национального университета имени В. Даля, защитники Мариуполя.
Отмечается, что освобожденных из плена встречали руководитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Кирилл Буданов, член Координационного штаба Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, Секретарь Штаба Дмитрий Усов.
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными выразили отдельную благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за активное участие в реализации этого обмена.
Дополнительно
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил возвращение украинских защитников на Родину, и поблагодарил всех, кто несмотря на все трудности возвращает наших людей домой.
Самый большой обмен пленными с начала полномасштабной войны: кого удалось вернуть рассказали в Координационном штабе
Украина провела крупнейший обмен пленными с начала войны, обеспечив освобождение 230 человек, в том числе 6 гражданских лиц и лиц, которые ранее считались пропавшими без вести.
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