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Найбільший обмін полоненими від початку повномасштабної війни: кого вдалось повернути розповіли у Координаційному штабі

Найбільший обмін полоненими від початку повномасштабної війни: кого вдалось повернути розповіли у Координаційному штабі

Київ • УНН

 • 33263 перегляди

Україна провела найбільший обмін полоненими з початку війни, забезпечивши звільнення 230 осіб, у тому числі 6 цивільних осіб та осіб, які раніше вважалися зниклими безвісти.

Відбувся найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін військовополоненими. Визволені 230 українців та українок. Зокрема додому повернули й 6 цивільних, та 48 тих, кого офіційно вважали "зниклими безвісти".  Деталі останнього обміну розповіли у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, передає УНН.

Додому повертаються 230 Захисників. Серед них представників Збройних Сил України – 130 (серед них ТрО – 14, ВМС – 14), Національної гвардії – 55, Державної прикордонної служби – 38, Національної поліції – 1 та шестеро цивільних, які були незаконно позбавлені волі.

– розповіли у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Деталі

Зазначається, що серед повернутих були як ті, хто мав офіційний статус військовополоненого, підтверджений через Міжнародний комітет Червоного Хреста (182 особи), так і ті українські військовослужбовці, яких досі вважалися зниклими безвісти та мали статус "пошук особи" (48).  

Більшість звільнених чоловіки – 225 осіб, та ще п’ять жінок.

Відзначається, що до рядового та сержантського складу належать 213 осіб, одинадцятеро – офіцери.

Після виснажливих місяців полону повернулася, зокрема, бойова медикиня зі складу 36 ОБрМП. Перебуваючи у неволі, вона принципово розмовляла українською мовою. Росіяни декілька разів імітували її вивезення на обмін, але в результаті повертали назад до місця утримання.

– розповіли у штабі, що займався питанням повернення полонених.

Крім того, за даними відомства серед повернених і семеро захисників острова Зміїний, музикант військового оркестру, військовослужбовиця ЗСУ, яку росіяни позбавили волі під час перебування в декретній відпустці, нацгвардійці, які потрапили в полон, виконуючи свої обов’язки на ЧАЕС, цивільний викладач Східноукраїнського національного університету імені В. Даля, оборонці Маріуполя.

Зазначається, що вільнених з полону зустрічали керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Кирило Буданов, член Координаційного штабу Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, Секретар Штабу Дмитро Усов.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими висловили окрему подяку Об’єднаним Арабським Еміратам за активну участь у реалізації цього обміну.

Додатково

Президент України Володимир Зеленський привітав  повернення українських захисників на Батьківщину, та подякував всім, хто попри всі труднощі повертає наших людей додому.

Тетяна Салганік

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