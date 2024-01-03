Найбільший обмін полоненими від початку повномасштабної війни: кого вдалось повернути розповіли у Координаційному штабі

Відбувся найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін військовополоненими. Визволені 230 українців та українок. Зокрема додому повернули й 6 цивільних, та 48 тих, кого офіційно вважали "зниклими безвісти". Деталі останнього обміну розповіли у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, передає УНН.

Додому повертаються 230 Захисників. Серед них представників Збройних Сил України – 130 (серед них ТрО – 14, ВМС – 14), Національної гвардії – 55, Державної прикордонної служби – 38, Національної поліції – 1 та шестеро цивільних, які були незаконно позбавлені волі. – розповіли у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Деталі

Зазначається, що серед повернутих були як ті, хто мав офіційний статус військовополоненого, підтверджений через Міжнародний комітет Червоного Хреста (182 особи), так і ті українські військовослужбовці, яких досі вважалися зниклими безвісти та мали статус "пошук особи" (48).

Більшість звільнених чоловіки – 225 осіб, та ще п’ять жінок.

Відзначається, що до рядового та сержантського складу належать 213 осіб, одинадцятеро – офіцери.

Після виснажливих місяців полону повернулася, зокрема, бойова медикиня зі складу 36 ОБрМП. Перебуваючи у неволі, вона принципово розмовляла українською мовою. Росіяни декілька разів імітували її вивезення на обмін, але в результаті повертали назад до місця утримання. – розповіли у штабі, що займався питанням повернення полонених.

Крім того, за даними відомства серед повернених і семеро захисників острова Зміїний, музикант військового оркестру, військовослужбовиця ЗСУ, яку росіяни позбавили волі під час перебування в декретній відпустці, нацгвардійці, які потрапили в полон, виконуючи свої обов’язки на ЧАЕС, цивільний викладач Східноукраїнського національного університету імені В. Даля, оборонці Маріуполя.

Зазначається, що вільнених з полону зустрічали керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Кирило Буданов, член Координаційного штабу Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, Секретар Штабу Дмитро Усов.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими висловили окрему подяку Об’єднаним Арабським Еміратам за активну участь у реалізації цього обміну.

Додатково

Президент України Володимир Зеленський привітав повернення українських захисників на Батьківщину, та подякував всім, хто попри всі труднощі повертає наших людей додому.