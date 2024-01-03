Україна повернула з російського полону понад 200 воїнів і цивільних - Зеленський
Київ • УНН
Україна домоглася звільнення з російського полону понад 200 військовослужбовців і цивільних осіб, повідомив президент Зеленський.
Україні вдалося повернути з російського полону понад 200 наших воїнів і цивільних. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Наші – вдома. З російського полону повернули понад 200 наших воїнів і цивільних. Солдати, сержанти, офіцери. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, ВМС, прикордонники. Частина захисників боронила Маріуполь та "Азовсталь"
Він подякував всім, хто попри всі труднощі повертає наших людей додому.
"Дякую нашим захисникам! Ми зробимо все, щоб повернути всіх наших людей, які нині в російській неволі", - резюмував Зеленський.