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Україна повернула з російського полону понад 200 воїнів і цивільних - Зеленський

Україна повернула з російського полону понад 200 воїнів і цивільних - Зеленський

Київ • УНН

 • 34032 перегляди

Україна домоглася звільнення з російського полону понад 200 військовослужбовців і цивільних осіб, повідомив президент Зеленський.

Україні вдалося повернути з російського полону понад 200 наших воїнів і цивільних. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Наші – вдома. З російського полону повернули понад 200 наших воїнів і цивільних. Солдати, сержанти, офіцери. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, ВМС, прикордонники. Частина захисників боронила Маріуполь та "Азовсталь" 

- повідомив Зеленський.

Він подякував всім, хто попри всі труднощі повертає наших людей додому.

"Дякую нашим захисникам! Ми зробимо все, щоб повернути всіх наших людей, які нині в російській неволі", - резюмував Зеленський.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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