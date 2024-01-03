Украина вернула из российского плена более 200 воинов и гражданских - Зеленский
Киев • УНН
Украина добилась освобождения из российского плена более 200 военнослужащих и гражданских лиц, сообщил президент Зеленский.
Украине удалось вернуть из российского плена более 200 наших воинов и гражданских. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Наши - дома. Из российского плена вернули более 200 наших воинов и гражданских. Солдаты, сержанты, офицеры. Воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, ВМС, пограничники. Часть защитников защищала Мариуполь и "Азовсталь"
Он поблагодарил всех, кто несмотря на все трудности возвращает наших людей домой.
"Спасибо нашим защитникам! Мы сделаем все, чтобы вернуть всех наших людей, которые сейчас в российской неволе", - резюмировал Зеленский.
Украина вернула из российского плена более 200 воинов и гражданских - Зеленский
Украина добилась освобождения из российского плена более 200 военнослужащих и гражданских лиц, сообщил президент Зеленский.
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