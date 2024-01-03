Украина вернула из российского плена более 200 воинов и гражданских - Зеленский

Украине удалось вернуть из российского плена более 200 наших воинов и гражданских. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Наши - дома. Из российского плена вернули более 200 наших воинов и гражданских. Солдаты, сержанты, офицеры. Воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, ВМС, пограничники. Часть защитников защищала Мариуполь и "Азовсталь" - сообщил Зеленский.

Он поблагодарил всех, кто несмотря на все трудности возвращает наших людей домой.

"Спасибо нашим защитникам! Мы сделаем все, чтобы вернуть всех наших людей, которые сейчас в российской неволе", - резюмировал Зеленский.