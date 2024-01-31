рф в 2023 году изменила основной источник набора военнослужащих для войны в Украине - британская разведка

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
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Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

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Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог
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Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог

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Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
30 январь 2024, 11:31  •  133820 просмотра

Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

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Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
30 январь 2024, 10:19  •  131492 просмотра

Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
30 январь 2024, 08:56  •  131441 просмотра

Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
30 январь 2024, 07:05  •  128416 просмотра

Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
29 январь 2024, 12:40  •  149073 просмотра

В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших

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Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
29 январь 2024, 10:36  •  161010 просмотра

Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

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Новости по теме

рф в 2023 году изменила основной источник набора военнослужащих для войны в Украине - британская разведка

В 2023 году россия перешла на долгосрочный контрактный набор как основной источник войск для войны в Украине, согласно разведывательному отчету министерства обороны Великобритании.

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рф в 2023 году изменила основной источник набора военнослужащих для войны в Украине - британская разведка

После требований Венгрии: лидеры ЕС предложат ежегодные дебаты по помощи Украине на 50 млрд евро - Reuters

Лидеры ЕС предложат проводить ежегодные дебаты по запланированному пакету помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, чтобы преодолеть оппозицию Венгрии к финансированию.

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После требований Венгрии: лидеры ЕС предложат ежегодные дебаты по помощи Украине на 50 млрд евро - Reuters

ВСУ уничтожили два "Града", из которых россияне обстреливали правый берег Херсонщины

Украинские военные уничтожили две российские системы залпового огня "Град", которые использовались для обстрела правого берега Херсонской области.

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ВСУ уничтожили два "Града", из которых россияне обстреливали правый берег Херсонщины

Украина и США договорились усилить сотрудничество по контролю за использованием международной помощи

Министерство обороны Украины и Министерство обороны США подписали меморандум о взаимопонимании по усилению сотрудничества в сфере контроля за использованием международной помощи по безопасности, предоставляемой Украине.

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Умерла звезда бродвейских мюзиклов Чита Ривера, которая играла в оригинальных постановках "Чикаго" и "Вестсайдской истории"

Чита Ривера, легендарная бродвейская актриса, умерла в возрасте 91 год. За свою более чем 60-летнюю сценическую карьеру актриса, удостоенная премии "Тони", сыграла несколько знаковых ролей на Бродвее, в том числе Аниту в "Вестсайдской истории" и Велму Келли в "Чикаго".

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Умерла звезда бродвейских мюзиклов Чита Ривера, которая играла в оригинальных постановках "Чикаго" и "Вестсайдской истории"

Бывший глава Верховного Суда Всеволод Князев вышел под залог

Бывший глава Верховного Суда Всеволод Князев вышел под залог после того, как Высший антикоррупционный суд уменьшил сумму залога с 20 млн грн до 18,168 млн грн.

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Бывший глава Верховного Суда Всеволод Князев вышел под залог

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Воздушные силы объявили предупреждение о ракете, направляющейся на запад над Николаевской областью.

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Помощник госсекретаря США Нуланд прибыла в Киев

Помощник госсекретаря США Нуланд посетила Киев, чтобы встретиться с украинскими лидерами и подчеркнуть поддержку США в борьбе с российской агрессией.

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Помощник госсекретаря США Нуланд прибыла в Киев

В США планируют решение, которое позволит обеспечить помощь Украине оружием

США планируют предоставить Украине оружие, передав его Греции с тем пониманием, что Греция потом передаст Украине часть своих избыточных вооружений.

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В США планируют решение, которое позволит обеспечить помощь Украине оружием