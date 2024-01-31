рф в 2023 году изменила основной источник набора военнослужащих для войны в Украине - британская разведка

В 2023 году россия перешла на регулярный набор по контракту как основной источник пополнения своей армии для войны против Украины. Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, российские военные прекратили набирать заключенных по краткосрочным контрактам с сентября 2023 года. Им теперь предлагают долгосрочные контракты, которые предусматривают службу в армии как минимум до окончания срока действия приказа о частичной мобилизации.

Как указывает разведка, набор осужденных был ответом на немедленный призыв в начале вторжения в Украину. Краткосрочные контракты с заключенными вызвали некоторые общественные споры в России, в частности, относительно повторения ими преступлений и коротких сроков их пребывания - по сравнению с бессрочно мобилизованными резервистами.

В 2023 году российское государство, вероятнее всего обратилось к регулярному контрактному набору в качестве основного источника новых военнослужащих - отмечается в разведке.

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