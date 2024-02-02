Британская разведка: коррупция подрывает эффективность армии рф

В британской разведке предположили, что коррупция, вероятно, является одним из факторов, который существенно подрывает эффективность российской армии. Об этом говорится в обзоре Минобороны Великой Британии, пишет УНН.

Детали

Разведка ссылается на расследование российского независимого издания "верстка", которое выявило схемы коррупции и систему взяточничества среди российских военных и их командиров.

Сообщалось, что взятки давали или требовали за различные "услуги", такие как: отпуск, аттестация по физической подготовке, воинское звание, водительские права, избежание дисциплинарных взысканий за пользование смартфонами или за пребывание в нетрезвом состоянии.

После февраля 2022 года набор "услуг" был расширен путем включения справок о ранениях, наград за участие в "специальной военной операции" и избежание отправки на боевое задание.

российское издание опубликовало расценки на эти "услуги" - от 40000 рублей за отсрочку от отправки на фронт до 1 миллиона рублей за справку о ранении.

Вероятно, что коррупция существенно подрывает эффективность российской армии. Существует лишь отдаленная вероятность, что будет достигнут значительный прогресс в снижении уровня коррупции, - говорится в сообщении.

В отчете также упомянули о российском журналисте Дмитрии Холодове, который расследовал военную коррупцию в 1990-х годах и был убит в москве в октябре 1994 года.

Напомним

Как ранее писал УНН, количество поджогов российских военкоматов удвоилось за последние шесть месяцев, что свидетельствует о растущем недоверии общественности к обещанию правительства не проводить дальнейшую мобилизацию. Нападения также свидетельствуют о нехватке доверия к недавнему обещанию путина о том, что дальнейшей мобилизации не будет.

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