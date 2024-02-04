Британская разведка: около тысячи наемников "вагнера" тренируют белорусских военных и силовиков

В Беларуси находится до 1000 наемников ЧВК "Вагнер", которые продолжают обучать белорусских военных и силы безопасности. Также присутствие "вагнеровцев" в Беларуси играет на руку России, заставляя Украину поддерживать оборонительные позиции на северной границе. Об этом говорится в новом отчете Минобороны Британии на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

Как отмечается в отчете, вполне вероятно, что в Беларуси находится до 1000 наемников ЧВК "Вагнер", в то время, как в июне 2023 года, тогда в стране находились 8 тыс. "вагнеровцев".

"Вагнер" почти наверняка продолжает обучать белорусских военных и силы безопасности. Маловероятно, что президент Беларуси Александр Лукашенко будет использовать наемников ЧВК "Вагнера" за пределами их нынешних полномочий. Они участвуют в подготовке военнослужащих Министерства внутренних дел, но вряд ли будут принимать непосредственное участие в поддержании внутренней или пограничной безопасности в Беларуси", - говорится в отчете.

Кроме того, присутствие "вагнеровцев" в Беларуси приносит пользу России, заставляя Украину поддерживать оборонительные позиции и личный состав вдоль своей северной границы с Беларусью для защиты от потенциальных будущих вторжений.

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Напомним

Британская разведка сообщала, что кремль включил остатки группы "вагнера" в состав росгвардии, чтобы усилить контроль над ними.