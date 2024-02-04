Британская разведка: около тысячи наемников "вагнера" тренируют белорусских военных и силовиков
Британская разведка сообщает, что до 1000 наемников "Вагнера" продолжают тренировать белорусских военных и силовиков, удерживая оборону Украины на севере.
Бой между Усиком и Фьюри за титул чемпиона мира в супертяжелом весе состоится 18 мая в Саудовской Аравии
Бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе перенесен на 18 мая в Эр-Рияде.
На Сумщине Силы ТРО отбили атаку российской ДРГ, которая пыталась прорвать границу
Российская диверсионная группа пыталась проникнуть на территорию Украины в Сумской области, но была отброшена украинскими силами, понеся потери в более чем часовом бою.
"Стальной кордон" показал, как горит российский блиндаж и автомобиль после попадания FPV-дронов
Пограничники Стальной пограничной наступательной бригады с помощью беспилотников уничтожили российский блиндаж и автомобиль, о чем свидетельствует видео, обнародованное Государственной пограничной службой.
"Дія" заработала: за фаворита в Нацотборе на Евровидение уже проголосовали более 600 тысяч украинцев
Украинцы активно голосуют в приложении "Дія" за артиста, который будет представлять Украину на Евровидении, и уже отдали более 600 000 голосов, поскольку голосование продолжается из-за предыдущих проблем с приложением.
Пытаются найти максимально безопасные рубежи: Гуменюк рассказала о последствиях для россиян в результате удара по аэродрому "Бельбек"
Россияне пытаются найти более безопасные места для запуска ракет после того, как украинский удар по аэродрому Бельбек в Крыму уничтожил самолеты и командный пункт.
Донецкая область: россияне обстреляли завод и отделение ГСЧС в Покровске
За прошедшие сутки российские оккупанты совершили обстрелы 8 населенных пунктов Донецкой области, повредив гражданскую инфраструктуру и вызвав ранения.
Удар по аэродрому "Бельбек": в ВСУ не подтвердили ликвидацию российского генерала Татаренко во время атаки
Украинские военные не подтверждают сообщения о гибели российского генерала во время удара по аэродрому Бельбек в Крыму.
Под маркировкой "made in China": как накладные ресницы помогают Ким Чен Ыну получать деньги Запада - Reuters
Как накладные ресницы из Северной Кореи помогают финансировать ее режим через Китай. Миллионы долларов от продажи северокорейских накладных ресниц, продаваемых в косметических магазинах по всему миру как "сделано в Китае", помогли Северной Корее возобновить экспорт в прошлом году, согласно расследованию агентства Reuters.
"Дія" снова "зависла": украинцы положили приложение активным голосованием за победителя в Нацотборе на Евровидение
Приложение "Дія" в Украине имеет проблемы с голосованием за победителя Евровидения и отображением документов, которые начались вчера.