Британська розвідка: кремль включив залишки групи "вагнера" до росгвардії
Київ • УНН
Британська розвідка повідомляє, що кремль включив залишки групи "вагнера" до складу росгвардії, щоб посилити контроль над ними.
Розвідка Великої Британії проаналізувала дані про подальшу долю залишків групи вагнера, які воювали в Україні. Кремль посилив контроль над "вагнерівцями", включивши їх до росгвардії. Про це йдеться в новому звіті Міноборони Британії на основі розвідданих, пише УНН.
Деталі
Як зазначається у зведенні, 25 грудня 2023 року президент путін підписав закон, який дозволяє "росгвардії" створювати власні "добровольчі" формування. Вже відомо, що "росгвардія" приєднала до свого першого так званого добровольчого корпусу три колишні десантно-штурмові загони ПВК "Вагнера" - 15-й, 16-й і 17-й.
У розвідці припускають, що нові добровольчі загони росгвардії будуть розгорнуті в Україні та Африці. росгвардія пропонує добровольцям шестимісячні контракти для служби в Україні та дев'ятимісячні для служби в Африці.
Включення колишніх штурмових загонів "вагнера" до складу добровольчого корпусу росгвардії з високою ймовірністю вказує на те, що "вагнер" був успішно підпорядкований росгвардії, що посилює контроль російської держави над угрупованням вагнера,
Нагадаємо
У 2023 році росія перейшла на регулярний набір за контрактом як основне джерело поповнення своєї армії для війни проти України.