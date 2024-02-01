Британська розвідка: кремль включив залишки групи "вагнера" до росгвардії

Розвідка Великої Британії проаналізувала дані про подальшу долю залишків групи вагнера, які воювали в Україні. Кремль посилив контроль над "вагнерівцями", включивши їх до росгвардії. Про це йдеться в новому звіті Міноборони Британії на основі розвідданих, пише УНН.

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Як зазначається у зведенні, 25 грудня 2023 року президент путін підписав закон, який дозволяє "росгвардії" створювати власні "добровольчі" формування. Вже відомо, що "росгвардія" приєднала до свого першого так званого добровольчого корпусу три колишні десантно-штурмові загони ПВК "Вагнера" - 15-й, 16-й і 17-й.

У розвідці припускають, що нові добровольчі загони росгвардії будуть розгорнуті в Україні та Африці. росгвардія пропонує добровольцям шестимісячні контракти для служби в Україні та дев'ятимісячні для служби в Африці.

Включення колишніх штурмових загонів "вагнера" до складу добровольчого корпусу росгвардії з високою ймовірністю вказує на те, що "вагнер" був успішно підпорядкований росгвардії, що посилює контроль російської держави над угрупованням вагнера, йдеться в огляді.

Нагадаємо

У 2023 році росія перейшла на регулярний набір за контрактом як основне джерело поповнення своєї армії для війни проти України.