Британская разведка: кремль включил остатки группы "вагнера" в росгвардию
Киев • УНН
Британская разведка сообщает, что кремль включил остатки группы "вагнера" в состав росгвардии, чтобы усилить контроль над ними.
Разведка Великобритании проанализировала данные о дальнейшей судьбе остатков группы вагнера, которые воевали в Украине. кремль усилил контроль над "вагнеровцами", включив их в росгвардию. Об этом говорится в новом отчете Минобороны Британии на основе разведданных, пишет УНН.
Детали
Как отмечается в сводке, 25 декабря 2023 года президент путин подписал закон, который позволяет "росгвардии" создавать собственные "добровольческие" формирования. Уже известно, что "росгвардия" присоединила к своему первому так называемому добровольческому корпусу три бывших десантно-штурмовых отряда ЧВК "Вагнера" - 15-й, 16-й и 17-й.
В разведке предполагают, что новые добровольческие отряды росгвардии будут развернуты в Украине и Африке. росгвардия предлагает добровольцам шестимесячные контракты для службы в Украине и девятимесячные для службы в Африке.
Включение бывших штурмовых отрядов "вагнера" в состав добровольческого корпуса росгвардии с высокой вероятностью указывает на то, что "вагнер" был успешно подчинен росгвардии, что усиливает контроль российского государства над группировкой вагнера,
Напомним
В 2023 году россия перешла на регулярный набор по контракту как основной источник пополнения своей армии для войны против Украины.
Британская разведка: кремль включил остатки группы "вагнера" в росгвардию
Британская разведка сообщает, что кремль включил остатки группы "вагнера" в состав росгвардии, чтобы усилить контроль над ними.
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