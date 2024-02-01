Британская разведка: кремль включил остатки группы "вагнера" в росгвардию

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
  •  37318 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
  •  75984 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
  •  104233 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
  •  108352 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

Эксклюзив
Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
  •  108520 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

Эксклюзив
Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
  •  132517 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
  •  155344 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

Эксклюзив
рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  160415 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

Эксклюзив
Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  157497 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

Эксклюзив
Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
30.01.24  •  174923 просмотра

Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Британская разведка: кремль включил остатки группы "вагнера" в росгвардию

Британская разведка: кремль включил остатки группы "вагнера" в росгвардию

Киев  •  УНН

01 февраль 2024, 09:52  •  16421 просмотра

Read in English

Британская разведка сообщает, что кремль включил остатки группы "вагнера" в состав росгвардии, чтобы усилить контроль над ними.

Разведка Великобритании проанализировала данные о дальнейшей судьбе остатков группы вагнера, которые воевали в Украине. кремль усилил контроль над "вагнеровцами", включив их в росгвардию. Об этом говорится в новом отчете Минобороны Британии на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

Как отмечается в сводке, 25 декабря 2023 года президент путин подписал закон, который позволяет "росгвардии" создавать собственные "добровольческие" формирования. Уже известно, что "росгвардия" присоединила к своему первому так называемому добровольческому корпусу три бывших десантно-штурмовых отряда ЧВК "Вагнера" - 15-й, 16-й и 17-й.

В разведке предполагают, что новые добровольческие отряды росгвардии будут развернуты в Украине и Африке. росгвардия предлагает добровольцам шестимесячные контракты для службы в Украине и девятимесячные для службы в Африке.

Включение бывших штурмовых отрядов "вагнера" в состав добровольческого корпуса росгвардии с высокой вероятностью указывает на то, что "вагнер" был успешно подчинен росгвардии, что усиливает контроль российского государства над группировкой вагнера,

говорится в обзоре.

Напомним

В 2023 году россия перешла на регулярный набор по контракту как основной источник пополнения своей армии для войны против Украины.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
ministerstvo-oboroni-velikobritaniyaМинистерство обороны (Великобритания)
afrikaАфрика
ukrainaУкраина
Британська розвідка: кремль включив залишки групи "вагнера" до росгвардії
British intelligence: Kremlin incorporates remnants of Wagner group into Russian Guard
Новости по теме

Британская разведка: кремль включил остатки группы "вагнера" в росгвардию

Британская разведка сообщает, что кремль включил остатки группы "вагнера" в состав росгвардии, чтобы усилить контроль над ними.

Война •   •  16421 просмотра
Британская разведка: кремль включил остатки группы "вагнера" в росгвардию

МИД Украины отреагировал на решение суда ООН по делу против рф

Министерство иностранных дел Украины заявило, что решение Международного суда ООН о нарушении Россией международного права в ее действиях в Украине - это первый случай, когда суд ООН вынес окончательное решение о нарушении Россией международного права.

Война •   •  21791 просмотра
МИД Украины отреагировал на решение суда ООН по делу против рф

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

Депутат Винницкого областного совета от партии Гройсмана мог инициировать действия по недопущению верующих Православной Церкви Украины в свой храм в Ладыжине.

Политика •   •  108352 просмотра
Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

"Украинские пилоты очищают Крым от россиян": Игнат прокомментировал удар по аэродрому Бельбек

Представитель Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат призвал украинцев дождаться официальных подтверждений относительно последствий "взрывов" на военном аэродроме Бельбек в оккупированном Крыму.

Война •   •  18842 просмотра
"Украинские пилоты очищают Крым от россиян": Игнат прокомментировал удар по аэродрому Бельбек

В Крыму утром прогремела серия взрывов

Во временно оккупированном Крыму в районе Сак и Нижнегорского района 1 февраля прогремели взрывы, причем сообщения о по меньшей мере пяти взрывах в Нижнегорском районе.

Война •   •  20434 просмотра
В Крыму утром прогремела серия взрывов

Развитие партнерства в оборонной индустрии: Украина подписала несколько десятков соглашений о совместном производстве оружия

Украина активно развивает партнерство в оборонной промышленности, заключив десятки соглашений о совместном производстве вооружений с более чем двумя десятками стран.

Война •   •  21332 просмотра
Развитие партнерства в оборонной индустрии: Украина подписала несколько десятков соглашений о совместном производстве оружия

На Волыни произошел масштабный пожар на складах птицекомплекса: тушили с пожарным роботом

Пожар вспыхнул в складском здании птицекомплекса в Нововолынске, Волынская область, Украина, в 4 утра и был полностью ликвидирован к 7:30, никто не пострадал, причина пожара и ущерб устанавливаются.

Криминал и ЧП •   •  18172 просмотра
На Волыни произошел масштабный пожар на складах птицекомплекса: тушили с пожарным роботом

Под видом секонд-хенда водитель пытался ввезти в Украину из Польши брендовую одежду на 20 миллионов гривен

Таможенники в Украине обнаружили 15 тонн новой одежды на сумму 20 миллионов гривен, спрятанных среди подержанной одежды в грузовике на границе с Польшей "Краковец-Корчова".

Криминал и ЧП •   •  17602 просмотра
Под видом секонд-хенда водитель пытался ввезти в Украину из Польши брендовую одежду на 20 миллионов гривен

Главы Минобороны США и Британии обсудили поддержку Украины

Глава Пентагона США Ллойд Остин и министр обороны Великобритании Грант Шаппс во время встречи обсудили дальнейшую совместную поддержку Украины против российской агрессии.

Политика •   •  17743 просмотра
Главы Минобороны США и Британии обсудили поддержку Украины

За сутки на Таврическом направлении Силы обороны ликвидировали более 400 оккупантов

По словам бригадного генерала Александра Тарнавского, в операционной зоне ОСУВ Таврия украинские защитники уничтожили более 400 российских солдат и 39 единиц военной техники за минувшие сутки.

Война •   •  16815 просмотра
За сутки на Таврическом направлении Силы обороны ликвидировали более 400 оккупантов