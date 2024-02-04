Британська розвідка: близько тисячі найманців "вагнера" тренують білоруських військових і силовиків

ukenru
19:41 • 37248 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 86990 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 111441 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 113597 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 227703 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155056 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 145648 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132133 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121639 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112836 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1 м/с
69 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124131 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 129936 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 134241 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 109980 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 51683 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 227703 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384315 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 439763 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448201 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357675 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 111441 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 129936 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124131 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98252 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107603 перегляди
Актуальне
Британська розвідка: близько тисячі найманців "вагнера" тренують білоруських військових і силовиків

Британська розвідка: близько тисячі найманців "вагнера" тренують білоруських військових і силовиків

Київ • УНН

 • 33243 перегляди

Британська розвідка повідомляє, що до 1000 найманців "Вагнера" продовжують тренувати білоруських військових і силовиків, утримуючи оборону України на півночі.

У білорусі перебуває до 1000 найманців ПВК "Вагнер", які продовжують навчати білоруських військових і сили безпеки. Також присутність "вагнерівців" в білорусі грає на руку росії, змушуючи Україну підтримувати оборонні позиції на північному кордоні. Про це йдеться в новому звіті Міноборони Британії на основі розвідданих, пише УНН.

Деталі

Як зазначається у звіті, цілком ймовірно, що в білорусі перебуває до 1000 найманців ПВК "Вагнер", в той час, як у червні 2023 року, тоді у країні перебували 8 тис. "вагнерівців".

 "Вагнер" майже напевно продовжує навчати білоруських військових і сил безпеки. Малоймовірно, що президент білорусі олександр лукашенко використовуватиме найманців ПВК "Вагнера" за межами їх нинішніх повноважень. Вони беруть участь у підготовці військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ, але навряд чи братимуть безпосередню участь у підтримці внутрішньої або прикордонної безпеки в Білорусі", 

- йдеться у звіті.

Окрім того, присутність "вагнерівців" у білорусі приносить користь росії, змушуючи Україну підтримувати оборонні позиції та особовий склад уздовж свого північного кордону з білоруссю для захисту від потенційних майбутніх вторгнень.

У рф формують підрозділ "шторм гладіатор": елітних смертників тренують колишні “вагнерівці” та кадирівці03.02.24, 19:43 • 38127 переглядiв

Нагадаємо

Британська розвідка повідомляла, що кремль включив залишки групи "вагнера" до складу росгвардії, щоб посилити контроль над ними.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
ministerstvo-oborony-velyka-brytaniiaМіністерство оборони (Велика Британія)
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,516.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,820.63