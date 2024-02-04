Британська розвідка: близько тисячі найманців "вагнера" тренують білоруських військових і силовиків
Київ • УНН
Британська розвідка повідомляє, що до 1000 найманців "Вагнера" продовжують тренувати білоруських військових і силовиків, утримуючи оборону України на півночі.
У білорусі перебуває до 1000 найманців ПВК "Вагнер", які продовжують навчати білоруських військових і сили безпеки. Також присутність "вагнерівців" в білорусі грає на руку росії, змушуючи Україну підтримувати оборонні позиції на північному кордоні. Про це йдеться в новому звіті Міноборони Британії на основі розвідданих, пише УНН.
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Як зазначається у звіті, цілком ймовірно, що в білорусі перебуває до 1000 найманців ПВК "Вагнер", в той час, як у червні 2023 року, тоді у країні перебували 8 тис. "вагнерівців".
"Вагнер" майже напевно продовжує навчати білоруських військових і сил безпеки. Малоймовірно, що президент білорусі олександр лукашенко використовуватиме найманців ПВК "Вагнера" за межами їх нинішніх повноважень. Вони беруть участь у підготовці військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ, але навряд чи братимуть безпосередню участь у підтримці внутрішньої або прикордонної безпеки в Білорусі",
Окрім того, присутність "вагнерівців" у білорусі приносить користь росії, змушуючи Україну підтримувати оборонні позиції та особовий склад уздовж свого північного кордону з білоруссю для захисту від потенційних майбутніх вторгнень.
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Нагадаємо
Британська розвідка повідомляла, що кремль включив залишки групи "вагнера" до складу росгвардії, щоб посилити контроль над ними.