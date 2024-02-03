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У рф формують підрозділ "шторм гладіатор": елітних смертників тренують колишні “вагнерівці” та кадирівці

У рф формують підрозділ "шторм гладіатор": елітних смертників тренують колишні “вагнерівці” та кадирівці

Київ • УНН

 • 38127 перегляди

росія сформувала новий спеціальний штурмовий підрозділ під назвою "шторм гладіатор", що складається з сотень ув'язнених, завербованих для участі у війні проти України.

На рф із завербованих на війну проти України ув’язнених сформували новий штурмовий спеціальний загін "шторм гладіатор", передає УНН із посиланням на Центр Національного Спротиву.

Зазначається, що це привілейований напівсекретний батальйон, який складається з декількох сотень засуджених із бойовим досвідом, і названий "гладіаторами" на честь колишнього генерала 58-ї армії з позивним "спартак".

"Командує батальйоном засуджений за жорстоке вбивство експоліцейський. У даний підрозділ відбирають людей з високим рівнем фізичної підготовки, досвідом служби в силових структурах, а також ветеранів бойових дій. Крім цього, на навчальному полігоні "гладіаторів" тренують, зокрема, колишні "вагнерівці" та кадирівці з підрозділу собр "Ахмата", що є складовою росгвардії", - йдеться у повідомленні.

росія відправляє росгвардійців на тимчасово окуповані території Україну для примусу до голосування на фейкових виборах - Центр нацспротиву29.01.24, 17:41 • 32489 переглядiв

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