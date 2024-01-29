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росія відправляє росгвардійців на тимчасово окуповані території Україну для примусу до голосування на фейкових виборах - Центр нацспротиву

росія відправляє росгвардійців на тимчасово окуповані території Україну для примусу до голосування на фейкових виборах - Центр нацспротиву

Київ • УНН

 • 32489 перегляди

На тимчасово окуповані території України росіяни направили додаткові сили росгвардії, аби ті забезпечили безпеку колаборантів під час проведення так званих "виборів".

На тимчасово окуповані території України росіяни направили додаткові сили росгвардії, аби ті забезпечили безпеку колаборантів під час проведення так званих "виборів". Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Поліцаї мають забезпечити безпеку колаборантам з "виборчих дільниць", а також обходити українців під час "волевиявлення". Росіянам важливо малювати явку на "виборах", тому вони дозволили голосувати за місцем проживання

- зазначають у Центрі нацспротиву.

В організації зазначають, шо росгвардійці будуть займатись примусом українців голосувати за російського диктатора владіміра путіна, а також охороняти зрадників.

Заявами про анексію регіонів України популісти Угорщини та Румунії привертають до себе увагу - Центр стратегічних комунікацій29.01.24, 14:31 • 26466 переглядiв

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