россия отправляет росгвардейцев на временно оккупированные территории Украины для принуждения к голосованию на фейковых выборах - Центр нацсопротивления
На временно оккупированные территории Украины россияне направили дополнительные силы росгвардии, чтобы те обеспечили безопасность коллаборационистов во время проведения так называемых "выборов".
Сделали очень мощный шаг к организации встречи Зеленского и Орбана - Ермак
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что сегодня был сделан очень мощный шаг к организации встречи Владимира Зеленского и Виктора Орбана.
Умерла актриса Сандра Мило, муза Федерико Феллини и икона итальянского кино
Итальянская актриса Сандра Мило, известная по культовым ролям в фильмах Федерико Феллини "8 1/2" и "Джульетта духов", умерла в возрасте 90 лет. Ее считали музой Феллини и иконой итальянского кино послевоенной эпохи.
Обучение, навигация, водолазная деятельность: Минобороны ввело еще 18 стандартов НАТО
В декабре 2023 и январе 2024 года Министерство обороны и Вооруженные силы Украины внедрили еще 18 стандартов НАТО, доведя их общее количество до 315. Еще 50 стандартов планируется внедрить в 2024 году.
Большинство украинцев в прифронтовых областях считают, что восстанавливать учреждения культуры нужно после окончания войны - опрос
78% украинцев, проживающих на линии фронта, считают, что культурные учреждения следует восстанавливать только после окончания войны. Относительно финансирования культурных мероприятий во время войны мнения разделились: 50% поддерживают и 44% выступают против.
Глава МАГАТЭ хочет обсудить ситуацию на ЗАЭС с руководителем "росатома" во время личного визита в рф - росСМИ
Генеральный директор МАГАТЭ планирует посетить Запорожскую атомную электростанцию в Украине, побывать в Киеве и съездить к руководителю российской ядерной корпорации.
С начала года в Украине погибло 215 человек в результате пожаров в доме - ГСЧС
С начала 2023 года Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) отреагировала на 3 513 пожаров в Украине, в результате которых 215 человек погибли и 144 получили травмы. Только за минувшие выходные 13 человек погибли в результате пожаров, 90% из которых произошли из-за несоблюдения элементарных правил пожарной безопасности.
ВАКС взыскал в пользу Украины активы российского бизнесмена Худайнатова
Высший антикоррупционный суд принял решение частично удовлетворить иск Министерства юстиции к российскому бизнесмену Эдуарду Худайнатову о взыскании в доход государства части его активов на сумму более 400 миллионов гривен.
Принцессу Уэльскую выписали из больницы через две недели после операции
Принцесса Кейт вернулась домой через две недели после того, как перенесла операцию на брюшной полости в лондонской больнице. Тем временем король Чарльз остается в больнице после лечения прблемы с предстательной железой.
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: прокуратура настаивает на аресте с залогом для подозреваемых
Прокуратура просит в суде ареста с возможностью внесения залога в размере 268 миллионов гривен для каждого из четырех подозреваемых, включая бывшего чиновника Минобороны, в схеме хищения 1,5 миллиарда гривен государственных средств на закупку боеприпасов.