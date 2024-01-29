россия отправляет росгвардейцев на временно оккупированные территории Украины для принуждения к голосованию на фейковых выборах - Центр нацсопротивления

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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших

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Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
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Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

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Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя
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Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя

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Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт
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Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт

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В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
27 январь 2024, 09:24  •  191936 просмотра

В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
26 январь 2024, 09:56  •  263599 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

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Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
26 январь 2024, 08:39  •  244472 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  274365 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

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Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  260149 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  218763 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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Новости по теме

россия отправляет росгвардейцев на временно оккупированные территории Украины для принуждения к голосованию на фейковых выборах - Центр нацсопротивления

На временно оккупированные территории Украины россияне направили дополнительные силы росгвардии, чтобы те обеспечили безопасность коллаборационистов во время проведения так называемых "выборов".

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россия отправляет росгвардейцев на временно оккупированные территории Украины для принуждения к голосованию на фейковых выборах - Центр нацсопротивления

Сделали очень мощный шаг к организации встречи Зеленского и Орбана - Ермак

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что сегодня был сделан очень мощный шаг к организации встречи Владимира Зеленского и Виктора Орбана.

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Сделали очень мощный шаг к организации встречи Зеленского и Орбана - Ермак

Умерла актриса Сандра Мило, муза Федерико Феллини и икона итальянского кино

Итальянская актриса Сандра Мило, известная по культовым ролям в фильмах Федерико Феллини "8 1/2" и "Джульетта духов", умерла в возрасте 90 лет. Ее считали музой Феллини и иконой итальянского кино послевоенной эпохи.

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Умерла актриса Сандра Мило, муза Федерико Феллини и икона итальянского кино

Обучение, навигация, водолазная деятельность: Минобороны ввело еще 18 стандартов НАТО

В декабре 2023 и январе 2024 года Министерство обороны и Вооруженные силы Украины внедрили еще 18 стандартов НАТО, доведя их общее количество до 315. Еще 50 стандартов планируется внедрить в 2024 году.

Война •   •  20458 просмотра
Обучение, навигация, водолазная деятельность: Минобороны ввело еще 18 стандартов НАТО

Большинство украинцев в прифронтовых областях считают, что восстанавливать учреждения культуры нужно после окончания войны - опрос

78% украинцев, проживающих на линии фронта, считают, что культурные учреждения следует восстанавливать только после окончания войны. Относительно финансирования культурных мероприятий во время войны мнения разделились: 50% поддерживают и 44% выступают против.

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Большинство украинцев в прифронтовых областях считают, что восстанавливать учреждения культуры нужно после окончания войны - опрос

Глава МАГАТЭ хочет обсудить ситуацию на ЗАЭС с руководителем "росатома" во время личного визита в рф - росСМИ

Генеральный директор МАГАТЭ планирует посетить Запорожскую атомную электростанцию в Украине, побывать в Киеве и съездить к руководителю российской ядерной корпорации.

Война •   •  19096 просмотра
Глава МАГАТЭ хочет обсудить ситуацию на ЗАЭС с руководителем "росатома" во время личного визита в рф - росСМИ

С начала года в Украине погибло 215 человек в результате пожаров в доме - ГСЧС

С начала 2023 года Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) отреагировала на 3 513 пожаров в Украине, в результате которых 215 человек погибли и 144 получили травмы. Только за минувшие выходные 13 человек погибли в результате пожаров, 90% из которых произошли из-за несоблюдения элементарных правил пожарной безопасности.

Общество •   •  15415 просмотра
С начала года в Украине погибло 215 человек в результате пожаров в доме - ГСЧС

ВАКС взыскал в пользу Украины активы российского бизнесмена Худайнатова

Высший антикоррупционный суд принял решение частично удовлетворить иск Министерства юстиции к российскому бизнесмену Эдуарду Худайнатову о взыскании в доход государства части его активов на сумму более 400 миллионов гривен.

Криминал и ЧП •   •  13821 просмотра
ВАКС взыскал в пользу Украины активы российского бизнесмена Худайнатова

Принцессу Уэльскую выписали из больницы через две недели после операции

Принцесса Кейт вернулась домой через две недели после того, как перенесла операцию на брюшной полости в лондонской больнице. Тем временем король Чарльз остается в больнице после лечения прблемы с предстательной железой.

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Принцессу Уэльскую выписали из больницы через две недели после операции

Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: прокуратура настаивает на аресте с залогом для подозреваемых

Прокуратура просит в суде ареста с возможностью внесения залога в размере 268 миллионов гривен для каждого из четырех подозреваемых, включая бывшего чиновника Минобороны, в схеме хищения 1,5 миллиарда гривен государственных средств на закупку боеприпасов.

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Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: прокуратура настаивает на аресте с залогом для подозреваемых