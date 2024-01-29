На временно оккупированные территории Украины россияне направили дополнительные силы росгвардии, чтобы те обеспечили безопасность коллаборационистов во время проведения так называемых "выборов". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Полицаи должны обеспечить безопасность коллаборационистам с "избирательных участков", а также обходить украинцев во время "волеизъявления". россиянам важно рисовать явку на "выборах", поэтому они разрешили голосовать по месту жительства - отмечают в Центре нацсопротивления.

В организации отмечают, что росгвардейцы будут заниматься принуждением украинцев голосовать за российского диктатора владимира путина, а также охранять предателей.

Заявлениями об аннексии регионов Украины популисты Венгрии и Румынии привлекают к себе внимание - Центр стратегических коммуникаций