Заявлениями об аннексии регионов Украины популисты Венгрии и Румынии привлекают к себе внимание - Центр стратегических коммуникаций
Венгерские и румынские политики, которые сделали заявления об аннексии частей Украины, не являются представителями официальных органов власти своих стран. Правительства обеих стран поддерживают территориальную целостность Украины.
В кремле анонсировали визит путина в Турцию в феврале
кремль объявил, что президент россии владимир путин планирует посетить Турцию в феврале. По словам помощника путина юрия ушакова, подготовка к визиту продолжается.
Саммит мира, встреча Украина-Балканы, ПВО и артиллерия: Зеленский переговорил с премьером Греции
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом подготовку ко второму украинско-балканскому саммиту, пригласил Грецию к организации Глобального саммита мира и сообщил об оборонных потребностях Украины, в частности по противовоздушной обороне и артиллерии. Они также обсудили разблокирование помощи ЕС для Украины на сумму 50 миллиардов евро.
Переговоры Кулебы и Ермака с Сийярто: руководитель ОП показал кадры со встречи
Руководитель ОП, министры иностранных дел Украины и Венгрии встретились в Ужгороде.
россияне оснащают свои разведывательные дроны трекерами иностранного производства для отслеживания объектов - Рувин
россия оснащает свои беспилотники "Орлан-10" трекерами иностранного производства.
На фоне постоянных атак дронов: россияне хотят запретить полеты над объектами топливно-энергетического комплекса
россия хочет запретить полеты над объектами топливно-энергетического комплекса после недавних атак беспилотников. Исключение будет сделано для самолетов, охраняющих эти объекты. Этот шаг направлен на повышение безопасности, но может усложнить работу промышленных беспилотников в воздухе.
Руслан Кравченко: в 2023 году органы правопорядка Киевщины расследовали 90 дел по фактам завладения бюджетными средствами во время восстановления
В прошлом году правоохранители Киевской области расследовали 90 случаев хищения бюджетных средств при восстановлении поврежденной войной инфраструктуры.
СБУ задержала организаторов схем уклонения от мобилизации, среди них должностные лица местных больниц
Служба безопасности Украины ликвидировала 5 схем, которые помогали уклонистам незаконно уклоняться от мобилизации или выезжать из Украины, в том числе через поддельные медицинские документы и незаконную переправку за границу. Более 50 потенциальных призывников не удалось вывезти за пределы страны.
Южная Корея поможет Украине восстановить дамбу, подрыв которой сорвал наступление рф на Киев
Южная Корея поможет Украине восстановить Козаровицкую дамбу, которая была повреждена во время вторжения рф в Украину. Проект стоимостью 14 миллионов долларов является частью Инициативы мира и солидарности Южной Кореи для Украины.
Высокие визиты и бизнес-интересы: стали известны подробности многочисленных встреч с дипломатами в Одесской области и их "краеугольный" вопрос
Стали известны подробности многочисленных встреч с дипломатами в Одесской области.