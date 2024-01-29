Заявлениями об аннексии регионов Украины популисты Венгрии и Румынии привлекают к себе внимание - Центр стратегических коммуникаций

Заявления радикальных венгерских и румынских политиков не имеют ничего общего с официальными позициями этих стран. Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций, передает УНН.

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В контексте заявлений ультра-правых политиков из Румынии и Венгрии об аннексии западных регионов Украины Центр стратегических коммуникаций напоминает, что официальные позиции правительств этих стран заявили о поддержке территориальной целостности Украины.

Заявления Троцкаи и Тирзиу не отражают официальной позиции Венгрии и Румынии. Это радикальные популистские политики, которые таким образом привлекают к себе внимание - говорится в комментарии Центра стратегических коммуникаций.

В Центре напоминают, что членство в НАТО, куда входят обе страны, предполагает безусловный отказ от территориальных претензий к другим странам и поддержку принципа международно признанных границ. И при этом, членство в НАТО называется единственной действенной гарантией безопасности для Румынии и других европейских стран в условиях, когда россия пытается разрушить основанный на уважении к праву международный строй.

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Отход европейских стран от принципа уважения территориальной целостности может привести к хаосу на всем континенте. В том числе существует конфликтный потенциал и между Венгрией и Румынией.

Маргинальные политики из ЕС зря надеются на крах Украины. Тем более, что ставка на такой сценарий несет катастрофические угрозы прежде всего их странам - добавляют в Центре стратегических коммуникаций.

Напомним,

28 января венгерский политик Ласло Тороцкаи заявил о территориальных претензиях на Закарпатье, в случае если Украина потерпит крах. Представитель румынской партии AUR Клаудиу Тирзиу заявил, что готов пожертвовать членством Румынии в НАТО ради аннексии украинских территорий.

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