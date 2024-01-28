Угорські ультраправі збираються "претендувати" на Закарпаття у разі "програшу України"
Київ • УНН
Лідер угорської ультраправої партії "Mi Hazánk" заявив, що вони "претендуватимуть" на Закарпатську область України, якщо Україна програє війну з росією. Разом з тим, угорська кранє права політична сила підтримує негайне припинення вогню в Україні та шлях переговорів.
Провокаційну заяву висловили у стані крайніх правих Угорщини. Як висловився Ласло Тороцкої, лідер ультраправої партії Mi Hazank, нібито Угорщина зверне увагу на територію Закарпаття, у випадку ситуації програшу України у протистоянні з рф.
Про це передає таблоїд Blikk, повідомляє УНН.
Деталі
Під час щорічного збору партії Mi Hazánk, її лідер Ласло Тороцкої торкнувся теми російсько-української війни, зокрема вказав, що якщо війна призведе до кінця української державності, то буцімто"ми, як єдина угорська сторона, будемо претендувати на Закарпатський регіон".
Якщо державність України припинить своє існування в результаті війни, Mi Hazank претендуватиме на Закарпаття як єдина парламентська партія
Разом з цим, Ласло Тороцкої заявив, що його партія виступає за припинення війни в Україні: він зазначив про необхідність негайного припинення вогню і врегулювання шляхом переговорів.
Це не перша заява з боку лідера угорських ультраправих. У позаминулому році Тороцкоі побажав Польщі знову мати спільний кордон з Угорщиною.
Нагадаємо
УНН повідомляв, що Будапешт не перешкоджатиме досягненню консенсусу на зустрічі послів Європейського союзу щодо створення фонду військової допомоги Україні з річним бюджетом у розмірі 5 мільярдів євро.