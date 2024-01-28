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Венгерские ультраправые собираются "претендовать" на Закарпатье в случае "проигрыша Украины"

Венгерские ультраправые собираются "претендовать" на Закарпатье в случае "проигрыша Украины"

Киев  •  УНН

28 январь 2024, 10:25  •  4040 просмотра

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Лидер венгерской ультраправой партии "Mi Hazánk" заявил, что они "будут претендовать" на Закарпатскую область Украины, если Украина проиграет войну с Россией. Вместе с тем, венгерская кране правая политическая сила поддерживает немедленное прекращение огня в Украине и путь переговоров.

Провокационное заявление высказали в стане крайне правых Венгрии. Как высказался Ласло Тороцкой, лидер ультраправой партии Mi Hazank, якобы Венгрия обратит внимание на территорию Закарпатья, в случае ситуации проигрыша Украины в противостоянии с РФ.

Об этом передает таблоид Blikk, сообщает УНН.

Детали

Во время ежегодного сбора партии Mi Hazánk, ее лидер Ласло Тороцкой затронул тему российско-украинской войны, в частности указал, что если война приведет к концу украинской государственности, то якобы "мы, как единственная венгерская сторона, будем претендовать на Закарпатский регион".

Если государственность Украины прекратит свое существование в результате войны, Mi Hazank будет претендовать на Закарпатье как единственная парламентская партия

- заявил Тороцкои.

Вместе с этим, Ласло Тороцкой заявил, что его партия выступает за прекращение войны в Украине: он отметил о необходимости немедленного прекращения огня и урегулирования путем переговоров.

Это не первое заявление со стороны лидера венгерских ультраправых. В позапрошлом году Тороцкои пожелал Польше снова иметь общую границу с Венгрией.

Напомним,

УНН сообщал, что Будапешт не будет препятствовать достижению консенсуса на встрече послов Европейского союза по созданию фонда военной помощи Украине с годовым бюджетом в размере 5 миллиардов евро.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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Угорські ультраправі збираються "претендувати" на Закарпаття у разі "програшу України"
Hungarian far-right is going to "claim" Transcarpathia in case of "Ukraine's loss"
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