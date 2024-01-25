Угорщина не блокуватиме створення фонду військової допомоги ЄС для України - ЗМІ
Київ • УНН
Угорщина більше не виступає проти створення ЄС фонду військової допомоги Україні у розмірі 5 мільярдів євро, що свідчить про зміну її попередньої позиції, згідно з повідомленням агентства Bloomberg.
Будапешт не перешкоджатиме досягненню консенсусу на зустрічі послів Європейського союзу щодо створення фонду військової допомоги Україні з річним бюджетом у розмірі 5 мільярдів євро. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела, пише УНН.
Деталі
Як зазначається, Будапешт заявив, що не відмовиться від своїх заперечень на зустрічі послів Європейського союзу в середу.
Як пише Bloomberg, це рішення ознаменує собою відмову від ухваленої раніше позиції Угорщини проти перегляду нинішнього механізму ЄС, який відшкодовує державам-членам вартість зброї, відправленої в Україну.
Як зазначається, це рішення збігається зі зростаючим тиском на прем'єр-міністра Віктора Орбана щодо схвалення вступу Швеції до НАТО.
Доповнення
Минулого місяця Будапешт наклав вето на окремий пакет економічної підтримки України в розмірі 50 мільярдів євро, що змусило лідерів блоку знову зібратися через тиждень у Брюсселі, щоб або знайти компроміс з Угорщиною, або обійти її.
Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель представив країнам ЄС документ із пропозицією створити фонд військової допомоги Україні. Він висловив сподівання, що Євросоюз виділить на ці цілі 5 млрд євро.
Угорщина сигналізує щодо зняття вето на 50 млрд євро від ЄС для України - голова МЗС Фінляндії25.01.24, 12:38 • 27358 переглядiв