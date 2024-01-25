Угорщина сигналізує щодо зняття вето на 50 млрд євро від ЄС для України - голова МЗС Фінляндії

Угорщина дала зрозуміти, що відмовиться від свого протистояння щодо запропонованого ЄС пакету допомоги Україні на 50 млрд євро, заявила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен у четвер, 25 січня, в інтерв'ю RND, пише УНН.

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Еліна Валтонен заявила, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто подав позитивний сигнал на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

Я дуже впевнена, що Угорщина зніме блокаду. Міністр закордонних справ Сійярто дав нам позитивний сигнал, і я дуже сподіваюся, що ми нарешті зможемо ухвалити рішення щодо допомоги Україні. Якщо ні, ми знайдемо інше рішення. У той же час ми самі повинні більше інвестувати в нашу безпеку.