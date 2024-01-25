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Угорщина сигналізує щодо зняття вето на 50 млрд євро від ЄС для України - голова МЗС Фінляндії

Угорщина сигналізує щодо зняття вето на 50 млрд євро від ЄС для України - голова МЗС Фінляндії

Київ • УНН

 • 27361 перегляди

За словами міністра закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен, очікується, що Угорщина скасує свою блокаду запропонованого ЄС пакету допомоги Україні у 50 мільярдів євро. Це слідує за "позитивним сигналом" від міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.

Угорщина дала зрозуміти, що відмовиться від свого протистояння щодо запропонованого ЄС пакету допомоги Україні на 50 млрд євро, заявила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен  у четвер, 25 січня, в інтерв'ю RND, пише УНН.

Деталі

Еліна Валтонен заявила, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто подав позитивний сигнал на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

Я дуже впевнена, що Угорщина зніме блокаду. Міністр закордонних справ Сійярто дав нам позитивний сигнал, і я дуже сподіваюся, що ми нарешті зможемо ухвалити рішення щодо допомоги Україні. Якщо ні, ми знайдемо інше рішення. У той же час ми самі повинні більше інвестувати в нашу безпеку.

- сказала Валтонен.

Доповнення

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше наклав вето на запропонований пакет допомоги у грудні.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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