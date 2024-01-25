Венгрия сигнализирует относительно снятия вето на 50 млрд евро от ЕС для Украины - глава МИД Финляндии

Венгрия дала понять, что откажется от своего противостояния относительно предложенного ЕС пакета помощи Украине на 50 млрд евро, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в четверг, 25 января, в интервью RND, пишет УНН.

Детали

Элина Валтонен заявила, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подал позитивный сигнал на встрече министров иностранных дел ЕС.

Я очень уверена, что Венгрия снимет блокаду. Министр иностранных дел Сийярто дал нам позитивный сигнал, и я очень надеюсь, что мы наконец сможем принять решение о помощи Украине. Если нет, мы найдем другое решение. В то же время мы сами должны больше инвестировать в нашу безопасность. - сказала Валтонен.

Дополнение

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее наложил вето на предложенный пакет помощи в декабре.