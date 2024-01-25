Венгрия сигнализирует относительно снятия вето на 50 млрд евро от ЕС для Украины - глава МИД Финляндии
Киев • УНН
По словам министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, ожидается, что Венгрия отменит свою блокаду предложенного ЕС пакета помощи Украине в 50 миллиардов евро. Это следует за "позитивным сигналом" от министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
Венгрия дала понять, что откажется от своего противостояния относительно предложенного ЕС пакета помощи Украине на 50 млрд евро, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в четверг, 25 января, в интервью RND, пишет УНН.
Детали
Элина Валтонен заявила, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подал позитивный сигнал на встрече министров иностранных дел ЕС.
Я очень уверена, что Венгрия снимет блокаду. Министр иностранных дел Сийярто дал нам позитивный сигнал, и я очень надеюсь, что мы наконец сможем принять решение о помощи Украине. Если нет, мы найдем другое решение. В то же время мы сами должны больше инвестировать в нашу безопасность.
Дополнение
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее наложил вето на предложенный пакет помощи в декабре.
Венгрия сигнализирует относительно снятия вето на 50 млрд евро от ЕС для Украины - глава МИД Финляндии
По словам министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, ожидается, что Венгрия отменит свою блокаду предложенного ЕС пакета помощи Украине в 50 миллиардов евро. Это следует за "позитивным сигналом" от министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
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