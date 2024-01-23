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Боррель назвав війну в Україні екзістенційною загрозою та запропонував створити фонд військової допомоги

Боррель назвав війну в Україні екзістенційною загрозою та запропонував створити фонд військової допомоги

Київ • УНН

 • 23411 перегляди

Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель запропонував створити фонд військової допомоги Україні, який міг би забезпечити фінансові ресурси, військову техніку та навчання. Він сподівається, що розмір фонду становитиме 5 мільярдів євро.

Україна залишається для Європейського Союзу пріоритетом. Про це заявив після закінчення Ради ЄС із закордонних справ верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, передає УНН з посиланням на DW.

Війна в Україні - це екзистенційна загроза для Європи, і ми готові допомагати Україні. Мета полягає в тому, щоб Україна перемогла в цій війні. Це наше завдання

- сказав Боррель.

Боррель представив країнам ЄС документ із пропозицією створити фонд військової допомоги Україні. Він висловив сподівання, що Євросоюз виділить на ці цілі 5 млрд євро. Це має бути будь-яка допомога, необхідна Києву, чи то фінансові ресурси, чи то військова техніка, чи то навчання солдатів.

Він також повідомив, що відвідає Київ у перший або другий тиждень лютого.

Додамо

Жозеп Боррель заявив також, що держави Євросоюзу досягли політичної угоди про використання прибутку із заморожених у ЄС російських активів.

Я впевнений, що робота буде завершена найближчим часом. Обговорення триватиме на рівні послів, але я бачу, що угода наближається

- сказав він.

Рішення має бути ухвалене до наступної Ради у закордонних справах 19 лютого. Йдеться про пропозицію Єврокомісії зафіксувати надприбуток із заморожених російських активів і зберігати його, доки ЄС не буде готовий переказати ці кошти Києву, для чого буде потрібно розробити окремий механізм.

"Україна зараз потребує більшої та швидшої військової підтримки": Боррель і голови МЗС ЄС переговорили з Кулебою22.01.24, 12:05 • 26276 переглядiв

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