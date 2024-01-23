Боррель назвав війну в Україні екзістенційною загрозою та запропонував створити фонд військової допомоги

Україна залишається для Європейського Союзу пріоритетом. Про це заявив після закінчення Ради ЄС із закордонних справ верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, передає УНН з посиланням на DW.

Війна в Україні - це екзистенційна загроза для Європи, і ми готові допомагати Україні. Мета полягає в тому, щоб Україна перемогла в цій війні. Це наше завдання - сказав Боррель.

Боррель представив країнам ЄС документ із пропозицією створити фонд військової допомоги Україні. Він висловив сподівання, що Євросоюз виділить на ці цілі 5 млрд євро. Це має бути будь-яка допомога, необхідна Києву, чи то фінансові ресурси, чи то військова техніка, чи то навчання солдатів.

Він також повідомив, що відвідає Київ у перший або другий тиждень лютого.

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Жозеп Боррель заявив також, що держави Євросоюзу досягли політичної угоди про використання прибутку із заморожених у ЄС російських активів.

Я впевнений, що робота буде завершена найближчим часом. Обговорення триватиме на рівні послів, але я бачу, що угода наближається - сказав він.

Рішення має бути ухвалене до наступної Ради у закордонних справах 19 лютого. Йдеться про пропозицію Єврокомісії зафіксувати надприбуток із заморожених російських активів і зберігати його, доки ЄС не буде готовий переказати ці кошти Києву, для чого буде потрібно розробити окремий механізм.

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