Боррель назвал войну в Украине экзистенциальной угрозой и предложил создать фонд военной помощи
Киев • УНН
Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель предложил создать фонд военной помощи Украине, который мог бы обеспечить финансовые ресурсы, военную технику и обучение. Он надеется, что размер фонда составит 5 миллиардов евро.
Украина остается для Европейского Союза приоритетом. Об этом заявил по окончании Совета ЕС по иностранным делам верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, передает УНН со ссылкой на DW.
Война в Украине - это экзистенциальная угроза для Европы, и мы готовы помогать Украине. Цель состоит в том, чтобы Украина победила в этой войне. Это наша задача
Боррель представил странам ЕС документ с предложением создать фонд военной помощи Украине. Он выразил надежду, что Евросоюз выделит на эти цели 5 млрд евро. Это должна быть любая помощь, необходимая Киеву, будь то финансовые ресурсы, военная техника или обучение солдат.
Он также сообщил, что посетит Киев в первую или вторую неделю февраля.
Добавим
Жозеп Боррель заявил также, что государства Евросоюза достигли политического соглашения об использовании прибыли с замороженных в ЕС российских активов.
Я уверен, что работа будет завершена в ближайшее время. Обсуждение будет продолжаться на уровне послов, но я вижу, что соглашение приближается
Решение должно быть принято до следующего Совета по иностранным делам 19 февраля. Речь идет о предложении Еврокомиссии зафиксировать сверхприбыль с замороженных российских активов и хранить ее, пока ЕС не будет готов перевести эти средства Киеву, для чего потребуется разработать отдельный механизм.
"Украина сейчас нуждается в большей и более быстрой военной поддержке": Боррель и главы МИД ЕС переговорили с Кулебой22 январь 2024, 10:05 • 23925 просмотров
Боррель назвал войну в Украине экзистенциальной угрозой и предложил создать фонд военной помощи
Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель предложил создать фонд военной помощи Украине, который мог бы обеспечить финансовые ресурсы, военную технику и обучение. Он надеется, что размер фонда составит 5 миллиардов евро.
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