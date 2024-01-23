Боррель назвал войну в Украине экзистенциальной угрозой и предложил создать фонд военной помощи

Эксклюзив
Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
  •  56323 просмотра

Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

Эксклюзив
Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник
  •  82928 просмотра

Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

Эксклюзив
"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
  •  134950 просмотра

"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

Эксклюзив
"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
  •  155251 просмотра

"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

Эксклюзив
Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
  •  151455 просмотра

Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

Эксклюзив
Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу
  •  154470 просмотра

Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу

Эксклюзив
Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист
  •  153418 просмотра

Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист

Эксклюзив
Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты
22 январь 2024, 07:40  •  147852 просмотра

Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты

Эксклюзив
На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  237695 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

Эксклюзив
Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  282193 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Боррель назвал войну в Украине экзистенциальной угрозой и предложил создать фонд военной помощи

Боррель назвал войну в Украине экзистенциальной угрозой и предложил создать фонд военной помощи

Киев  •  УНН

23 январь 2024, 09:09  •  13115 просмотра

Read in English

Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель предложил создать фонд военной помощи Украине, который мог бы обеспечить финансовые ресурсы, военную технику и обучение. Он надеется, что размер фонда составит 5 миллиардов евро.

Украина остается для Европейского Союза приоритетом. Об этом заявил по окончании Совета ЕС по иностранным делам верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, передает УНН со ссылкой на DW.

Война в Украине - это экзистенциальная угроза для Европы, и мы готовы помогать Украине. Цель состоит в том, чтобы Украина победила в этой войне. Это наша задача

- сказал Боррель.

Боррель представил странам ЕС документ с предложением создать фонд военной помощи Украине. Он выразил надежду, что Евросоюз выделит на эти цели 5 млрд евро. Это должна быть любая помощь, необходимая Киеву, будь то финансовые ресурсы, военная техника или обучение солдат.

Он также сообщил, что посетит Киев в первую или вторую неделю февраля.

Добавим

Жозеп Боррель заявил также, что государства Евросоюза достигли политического соглашения об использовании прибыли с замороженных в ЕС российских активов.

Я уверен, что работа будет завершена в ближайшее время. Обсуждение будет продолжаться на уровне послов, но я вижу, что соглашение приближается

- сказал он.

Решение должно быть принято до следующего Совета по иностранным делам 19 февраля. Речь идет о предложении Еврокомиссии зафиксировать сверхприбыль с замороженных российских активов и хранить ее, пока ЕС не будет готов перевести эти средства Киеву, для чего потребуется разработать отдельный механизм.

"Украина сейчас нуждается в большей и более быстрой военной поддержке": Боррель и главы МИД ЕС переговорили с Кулебой22 январь 2024, 10:05 • 23925 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Политика
Боррель назвав війну в Україні екзістенційною загрозою та запропонував створити фонд військової допомоги
Borrell called the war in Ukraine an existential threat and proposed to create a military aid fund
Новости по теме

Боррель назвал войну в Украине экзистенциальной угрозой и предложил создать фонд военной помощи

Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель предложил создать фонд военной помощи Украине, который мог бы обеспечить финансовые ресурсы, военную технику и обучение. Он надеется, что размер фонда составит 5 миллиардов евро.

Политика •   •  13115 просмотра
Боррель назвал войну в Украине экзистенциальной угрозой и предложил создать фонд военной помощи

В Донецкой области задержана женщина, которая "охотилась" на бронетехнику ВСУ под Бахмутом

Служба безопасности Украины задержала женщину, которую обвиняют в работе на фсб. Подозреваемая выявляла и передавала вражеским силам в Донецкой области места дислокации военнослужащих Вооруженных Сил Украины и тяжелого вооружения.

Криминал и ЧП •   •  10769 просмотра
В Донецкой области задержана женщина, которая "охотилась" на бронетехнику ВСУ под Бахмутом

Удар рф по Киеву: есть повреждения в четырех районах, еще в одном - обломки ракет упали без разрушений

Российский ракетный обстрел повредил четыре района Киева, а в пятом районе обломки ракет упали без разрушений.

Война •   •  12705 просмотра
Удар рф по Киеву: есть повреждения в четырех районах, еще в одном - обломки ракет упали без разрушений

Дефицита электричества нет, из-за атаки рф есть повреждения сетей в Харькове - Минэнерго

Министерство энергетики Украины сообщает, что дефицита электроэнергии нет, а два энергоблока находятся в резерве для обеспечения потребностей потребителей. Некоторые повреждения сетей в Харькове в результате атак повлияли на поставки; сейчас продолжаются ремонтные работы.

Война •   •  13519 просмотра
Дефицита электричества нет, из-за атаки рф есть повреждения сетей в Харькове - Минэнерго

В Киеве из-за атаки рф у одного человека ампутация руки - прокуратура

Российские войска нанесли ракетный удар по Киеву, что привело к ранению 20 человек и разрушению гражданской инфраструктуры. Один человек получил травматическую ампутацию руки.

Война •   •  11535 просмотра
В Киеве из-за атаки рф у одного человека ампутация руки - прокуратура

"Варварские действия должны прекратиться" - генсек СЕ осудила массированную атаку рф на Украину

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила утреннюю ракетную атаку россии на украинские города, назвав их "варварскими". Атака привела к значительным разрушениям и жертвам.

Война •   •  13756 просмотра
"Варварские действия должны прекратиться" - генсек СЕ осудила массированную атаку рф на Украину

Украина нуждается в поддержке, чтобы защитить себя от нападений на гражданское население: посол США в Украине отреагировала на удары по Украине

Посол США в Украине Бриджит Бринк подчеркнула необходимость поддержки Украины после того, как российские атаки на несколько городов привели к гибели по меньшей мере 5 человек и ранению более 40, включая детей.

Война •   •  12696 просмотра
Украина нуждается в поддержке, чтобы защитить себя от нападений на гражданское население: посол США в Украине отреагировала на удары по Украине

Атака рф на Киев: известно о 20 пострадавших, госпитализированы трое детей

20 человек, в том числе трое детей, получили ранения в результате ракетного обстрела Киева, Украина. Из них 13 госпитализированы, одна женщина находится в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии.

Война •   •  13099 просмотра
Атака рф на Киев: известно о 20 пострадавших, госпитализированы трое детей

Вражеская атака на Харьков: в 20 домах отключили отопление, в 14 - электричество

Вражеский обстрел Харькова повредил 30 жилых домов, вызвав отключение отопления, электроэнергии и газоснабжения в 20, 14 и 12 домах соответственно. В результате обстрела погибли четыре человека и по меньшей мере 40 получили ранения.

Война •   •  13726 просмотра
Вражеская атака на Харьков: в 20 домах отключили отопление, в 14 - электричество

Атака рф на Харьков унесла жизни четырех человек - прокуратура

Четыре человека погибли и по меньшей мере 40 получили ранения в результате ракетного обстрела, осуществленного российскими войсками по украинскому городу Харьков.

Война •   •  13997 просмотра
Атака рф на Харьков унесла жизни четырех человек - прокуратура