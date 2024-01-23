Боррель назвал войну в Украине экзистенциальной угрозой и предложил создать фонд военной помощи

Украина остается для Европейского Союза приоритетом. Об этом заявил по окончании Совета ЕС по иностранным делам верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, передает УНН со ссылкой на DW.

Война в Украине - это экзистенциальная угроза для Европы, и мы готовы помогать Украине. Цель состоит в том, чтобы Украина победила в этой войне. Это наша задача - сказал Боррель.

Боррель представил странам ЕС документ с предложением создать фонд военной помощи Украине. Он выразил надежду, что Евросоюз выделит на эти цели 5 млрд евро. Это должна быть любая помощь, необходимая Киеву, будь то финансовые ресурсы, военная техника или обучение солдат.

Он также сообщил, что посетит Киев в первую или вторую неделю февраля.

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Жозеп Боррель заявил также, что государства Евросоюза достигли политического соглашения об использовании прибыли с замороженных в ЕС российских активов.

Я уверен, что работа будет завершена в ближайшее время. Обсуждение будет продолжаться на уровне послов, но я вижу, что соглашение приближается - сказал он.

Решение должно быть принято до следующего Совета по иностранным делам 19 февраля. Речь идет о предложении Еврокомиссии зафиксировать сверхприбыль с замороженных российских активов и хранить ее, пока ЕС не будет готов перевести эти средства Киеву, для чего потребуется разработать отдельный механизм.

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