Українці не мають хвилюватися, європейська підтримка продовжується і буде продовжуватися - Боррель

Українці не мають хвилюватися, європейська підтримка продовжується і буде продовжуватися, заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель перед засіданням Ради ЄС на рівні голів МЗС країн блоку за участю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, пише УНН.

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"Україна теж на порядку денному, перший пункт порядку денного", - зазначив Боррель.

Він додав, що "той факт, що ми займаємося пошуком рішення на Близькому Сході, не означає, що ми не продовжуємо підтримувати Україну".

Першим (сьогодні) виступить міністр закордонних справ України (Дмитро Кулеба), і ми обговоримо з міністрами нашу постійну підтримку України. І (на) зустрічі в Гімнічі (неформальна зустріч міністрів закордонних справ держав-членів ЄС - ред.) (пізніше буде) конкретна зустріч з міністрами оборони, щоб обговорити це (і) збільшити нашу підтримку. Не хвилюйтеся, українці не мають хвилюватися, європейська підтримка продовжується такою ж сильною, як і раніше, і вона буде продовжуватися