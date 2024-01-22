Украинцы не должны волноваться, европейская поддержка продолжается и будет продолжаться - Боррель

Украинцы не должны волноваться, европейская поддержка продолжается и будет продолжаться, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед заседанием Совета ЕС на уровне глав МИД стран блока с участием министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, пишет УНН.

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"Украина тоже на повестке дня, первый пункт повестки дня", - отметил Боррель.

Он добавил, что "тот факт, что мы занимаемся поиском решения на Ближнем Востоке, не означает, что мы не продолжаем поддерживать Украину".

Первым (сегодня) выступит министр иностранных дел Украины (Дмитрий Кулеба), и мы обсудим с министрами нашу постоянную поддержку Украины. И (на) встрече в Гимниче (неформальная встреча министров иностранных дел государств-членов ЕС - ред.) (позже будет) конкретная встреча с министрами обороны, чтобы обсудить это (и) увеличить нашу поддержку. Не волнуйтесь, украинцы не должны волноваться, европейская поддержка продолжается такой же сильной, как и раньше, и она будет продолжаться - подчеркнул Боррель.

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