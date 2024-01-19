К годовщине полномасштабного вторжения в Украину: ЕС хочет ввести новый пакет санкций против рф

Лидеры Европейского Союза начали обсуждение нового пакета санкций против рф, который хотят принять до 24 февраля - второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Журналисты выяснили, что новый пакет санкций может предусматривать дальнейшие листинги и больше торговых ограничений. Кроме того, партнеры Украины продолжат борьбу с постоянной способностью Москвы обходить санкции блока как через третьи страны, так и через компании в ЕС

В издании добавляют, что обсуждение санкций, вероятно, начались в на встрече послов блока, где страны говорили о том, как лучше всего поддержать Киев в долгосрочной перспективе.

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В то же время отмечается, что достичь соглашения по новому пакету санкций будет довольно сложно, поскольку для согласования предыдущих ограничений понадобились недели переговоров.

Дополнение

Также продолжаются дискуссии относительно планов создания нового фонда для военной поддержки Украины. Отмечается, что некоторые страны ЕС хотят использовать его как способ обновления текущего механизма финансирования, известного как Европейский фонд мира.

Европейская служба внешних дел, предложила предоставить фонду годовой бюджет в размере около 5 миллиардов евро (5,4 миллиарда долларов), но это не смогло достичь консенсуса между государствами-членами.

Из собственных источников в Bloomberg выяснили, что официальные лица вскоре представят государствам-членам новый документ о вариантах.

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Напомним,

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