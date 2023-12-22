Финансовые санкции против пособников рф усилили: Байден подписал указ

Президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий отключать иностранные банки от финансовой системы США за нарушение санкций против россии, передает УНН.

"... указ вносит изменения ..., чтобы разрешить наложение санкций на иностранные финансовые учреждения, которые, по определению:

- проводили или способствовали любой существенной транзакции или сделкам в пользу или от имени любого лица, предназначенного для деятельности или действовавшего в определенных военных структурах российской федерации: промышленные отрасли;

- проводил или способствовал любой существенной сделке или сделкам, или оказывал любую услугу, связанную с российской военно-промышленной базой, включая продажу, поставку или передачу, прямо или косвенно, в российскую федерацию любого предмета или класса предмета", - говорится в сообщении, которое обнародовал Белый дом.

В документе говорится о том, что министр финансов США после консультации с госсекретарем имеет право наложить санкции на иностранную финансовую организацию, которая способствует сделкам между россией и третьими странами.

Санкции предусматривают запрет открытия счетов в США или ограничение их использования, а также блокирование имущества.

Напомним

Как сообщал УНН, Президент США Джо Байден намерен ужесточить санкции против россии. Вторичные санкции позволят преследовать финансовых посредников в странах, которые помогают обходить санкции.

Добавим

18 декабря Совет ЕС официально принял 12-й пакет экономических и индивидуальных санкций против рф, в частности вводится запрет на импорт, покупку или передачу алмазов из россии.