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rossiya-ne-golodaet-budanov-o-neobkhodimosti-usilit-sanktsii-protiv-rf

россия не голодает: Буданов о необходимости усилить санкции против рф

Киев  •  УНН

12 январь 2024, 10:16  •  13024 просмотра

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Глава украинской разведки Буданов призывает к усилению санкций против россии, отмечая, что ее экономика является устойчивой, что противоречит предположениям о слабой экономике.

Глава ГУР Кирилл Буданов в интервью Le Monde отметил, что раньше все считали, что у рф сильная армия, но слабая экономика. Оказалось наоборот. Буданов отметил необходимость усиливать санкции против рф. Об этом передает УНН со ссылкой на Telegram-канал ГУР.

Все думали, что у москвы сильная армия, но слабая экономика. Оказалось, что наоборот. Армия слабая. Экономика (России - ред.) может быть слабой, но страна отнюдь не голодает. С такими темпами она может продержаться довольно долго. Нынешних западных санкций недостаточно,

- сказал Буданов.

Детали

Он подчеркнул, что необходимо задеть основные секторы экономики рф: энергетику, металлургию и финансовую систему в целом.

Напомним

Глава ГУР Украины Буданов утверждает, что россия не имела реальных военных успехов в 2023 году, нанося ракетные удары как попытки сфабриковать "победный" нарратив.

Павел Башинский

Павел Башинский

Политика
росія не голодує: Буданов про необхідність посилити санкції проти рф
Russia is not starving: Budanov on the need to strengthen sanctions against Russia
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россия не голодает: Буданов о необходимости усилить санкции против рф

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