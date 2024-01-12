россия не голодает: Буданов о необходимости усилить санкции против рф
Киев • УНН
Глава украинской разведки Буданов призывает к усилению санкций против россии, отмечая, что ее экономика является устойчивой, что противоречит предположениям о слабой экономике.
Глава ГУР Кирилл Буданов в интервью Le Monde отметил, что раньше все считали, что у рф сильная армия, но слабая экономика. Оказалось наоборот. Буданов отметил необходимость усиливать санкции против рф. Об этом передает УНН со ссылкой на Telegram-канал ГУР.
Все думали, что у москвы сильная армия, но слабая экономика. Оказалось, что наоборот. Армия слабая. Экономика (России - ред.) может быть слабой, но страна отнюдь не голодает. С такими темпами она может продержаться довольно долго. Нынешних западных санкций недостаточно,
Детали
Он подчеркнул, что необходимо задеть основные секторы экономики рф: энергетику, металлургию и финансовую систему в целом.
Напомним
Глава ГУР Украины Буданов утверждает, что россия не имела реальных военных успехов в 2023 году, нанося ракетные удары как попытки сфабриковать "победный" нарратив.
россия не голодает: Буданов о необходимости усилить санкции против рф
Глава украинской разведки Буданов призывает к усилению санкций против россии, отмечая, что ее экономика является устойчивой, что противоречит предположениям о слабой экономике.
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