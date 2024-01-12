россия не голодает: Буданов о необходимости усилить санкции против рф

Глава ГУР Кирилл Буданов в интервью Le Monde отметил, что раньше все считали, что у рф сильная армия, но слабая экономика. Оказалось наоборот. Буданов отметил необходимость усиливать санкции против рф. Об этом передает УНН со ссылкой на Telegram-канал ГУР.

Все думали, что у москвы сильная армия, но слабая экономика. Оказалось, что наоборот. Армия слабая. Экономика (России - ред.) может быть слабой, но страна отнюдь не голодает. С такими темпами она может продержаться довольно долго. Нынешних западных санкций недостаточно, - сказал Буданов.

Детали

Он подчеркнул, что необходимо задеть основные секторы экономики рф: энергетику, металлургию и финансовую систему в целом.

Напомним

Глава ГУР Украины Буданов утверждает, что россия не имела реальных военных успехов в 2023 году, нанося ракетные удары как попытки сфабриковать "победный" нарратив.