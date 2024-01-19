До річниці повномасштабного вторгнення в Україну: ЄС хоче запровадити новий пакет санкцій проти рф
Київ • УНН
Лідери ЄС обговорюють новий пакет санкцій проти росії, який має бути запроваджений до 24 лютого.
Лідери Європейського Союзу почали обговорення нового пакету санкцій проти рф, який хочуть ухвалити до 24 лютого - другої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну. Про це пише Bloomberg, передає УНН.
Деталі
Журналісти з'ясували, що новий пакет санкцій може передбачати подальші лістинги та більше торговельних обмежень. Крім того, партнери України продовжать боротьбу з постійною здатністю Москви обходити санкції блоку як через треті країни, так і через компанії в ЄС
У виданні додають, що обговорення санкцій, ймовірно, розпочались в на зустрічі послів блоку, де країни говорили про те, як найкраще підтримати Київ у довгостроковій перспективі.
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Водночас зазначається, що досягнути угоди щодо нового пакету санкцій буде доволі складно, оскільки для узгодження попередніх обмежень знадобились тижні перемовин.
Доповнення
Також тривають дискусії щодо планів створення нового фонду для військової підтримки України. Зазначається, що деякі країни ЄС хочуть використати його як спосіб оновлення поточного механізму фінансування, відомого як Європейський фонд миру.
Європейська служба зовнішніх справ, запропонувала надати фонду річний бюджет у розмірі близько 5 мільярдів євро (5,4 мільярда доларів), але це не змогло досягти консенсусу між державами-членами.
З власних джерел у Bloomberg з'ясували, що офіційні особи незабаром представлять державам-членам новий документ про варіанти.
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