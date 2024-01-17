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Турецькі банки масово відмовляються від співпраці з російськими компаніями - росЗМІ

Турецькі банки масово відмовляються від співпраці з російськими компаніями - росЗМІ

Київ • УНН

 • 23813 перегляди

Турецькі банки припиняють співпрацю з російськими партнерами після указу США про санкції за співпрацю з росією.

Турецькі банки відмовляються від роботи з росіянами, на тлі указу президента США Джо Байдена про санкції за співпрацю з рф. Про це повідомляють російські ЗМІ, з посиланням на джерела на фінансовому ринку та учасників зовнішньої торгівлі, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що йдеться про розрив кореспондентських відносин, та навіть про  припинення обробки платежів без формального закриття договорів.

Водночас у розмові з журналістами "джерела" розповіли, що є винятки - наприклад, щодо дочірніх іноземних банків у росії.

Російські ЗМІ кажуть, що ситуація для російських банків почала ускладнюватись ще влітку, а різко загострилась після виходу 22 грудня 2023 року указу президента США Байдена про вторинні санкції. Після цього банки Туреччини розірвали кореспондентські відносини майже з усіма російськими кредитними організаціями

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Крім того, учасники ринку підтверджують, що аналогічні проблеми вже почали виникати з китайськими банками

Серед великих учасників розрахунків з РФ джерела видання називають Nurol Bank, з яким працювали близько 40 кредитних організацій РФ, і Emlak Bank. Коррахунки російських банків у Туреччині відкривалися в лірах, доларах та інших валютах - окремі банки приймали платежі в рублях.

Доповнення

Російські ЗМІ також наводять коментар президента митно-логістичного брокера KBT юлії шльонської, яка заявила, що серйозні проблеми почали виникати наприкінці грудня.

За її словами, банки в Туреччині взяли паузу і не здійснюють грошові перекази з росії і в країну. Менеджери повідомляють, що зараз жоден платіж із росії не буде прийнятий: ліри, рублі - не важливо.

Крім того, директор  з розвитку бізнесу SOTA Logistic Ігор Чернишов поскаржився, що не проходить навіть оплата послуг. За його словами, наразі лише один із турецьких банків пропускає платежі як кореспондент. Але за кількості платежів понад 50 на день заявки виконує кілька днів.

Нагадаємо

На тлі нових санкцій США проти рф китайські державні банки посилюють обмеження щодо фінансування російських клієнтів. 

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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