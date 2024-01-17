Турецкие банки массово отказываются от сотрудничества с российскими компаниями - росСМИ

Турецкие банки отказываются от работы с россиянами, на фоне указа президента США Джо Байдена о санкциях за сотрудничество с рф. Об этом сообщают российские СМИ, со ссылкой на источники на финансовом рынке и участников внешней торговли, передает УНН.

Детали

Отмечается, что речь идет о разрыве корреспондентских отношений, и даже о прекращении обработки платежей без формального закрытия договоров.

В то же время в разговоре с журналистами "источники" рассказали, что есть исключения - например, в отношении дочерних иностранных банков в россии.

Российские СМИ говорят, что ситуация для российских банков начала усложняться еще летом, а резко обострилась после выхода 22 декабря 2023 года указа президента США Байдена о вторичных санкциях. После этого банки Турции разорвали корреспондентские отношения почти со всеми российскими кредитными организациями

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Кроме того, участники рынка подтверждают, что аналогичные проблемы уже начали возникать с китайскими банками

Среди крупных участников расчетов с рф источники издания называют Nurol Bank, с которым работали около 40 кредитных организаций рф , и Emlak Bank. Корсчета российских банков в Турции открывались в лирах, долларах и других валютах - отдельные банки принимали платежи в рублях.

Дополнение

российские СМИ также приводят комментарий президента таможенно-логистического брокера KBT Юлии Шленской, которая заявила, что серьезные проблемы начали возникать в конце декабря.

По ее словам, банки в Турции взяли паузу и не осуществляют денежные переводы из России и в страну. Менеджеры сообщают, что сейчас ни один платеж из россии не будет принят: лиры, рубли - не важно.

Кроме того, директор по развитию бизнеса SOTA Logistic Игорь Чернышов пожаловался, что не проходит даже оплата услуг. По его словам, пока только один из турецких банков пропускает платежи как корреспондент. Но при количестве платежей более 50 в день заявки выполняет несколько дней.

Напомним,

На фоне новых санкций США против рф китайские государственные банки ужесточают ограничения по финансированию российских клиентов.

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