США ввели новые санкции против минобороны рф

Сегодня, 11 января, Вашингтон ввел новые санкции против россии - под ограничения попали активы российского министерства обороны. Об этом сообщает Министерство финансов США, передает УНН.

Детали

В обновленный санкционный список попали Ашулукский полигон и Владимирский перспективный военно-исследовательский комплекс.

Также США ввели ограничения против генерального директора ОАО "Государственная авиакомпания "224-й отдельный авиационный отряд" Владимира Михейчика.

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Отдельно сообщается, что Вашингтон ввел санкции против трех российских тяжелых военно-транспортных самолетов: 2-х Ил-76МД и одного АН-124.

Справочно

Ашулук - (учебный центр) вооружённых сил рф. Он расположен в Астраханской области к востоку от железнодорожной станции Ашулук, на границе с Казахстаном.

Предназначен для испытания зенитно-ракетных вооружений войск противовоздушной обороны и проведения военных учений с применением этого оружия.

"224 авиационный отряд" - российское авиационное предприятие, являющееся дочерней структурой многобороны рф.

Авиакомпания обеспечивает транспортные авиационные перевозки в интересах государственных структур, а также выполняет нерегулярные грузовые коммерческие перевозки в россии и за рубежом.

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Напомним,

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