США ввели новые санкции против минобороны рф
США ввели новые санкции против российских оборонных активов и директора государственной авиакомпании. Ограничения также касаются трех российских военных самолетов.
До полутора миллионов украинцев могут вернуться из-за границы уже в этом году - Свириденко
По словам министра экономики Свириденко, до 1,5 миллиона украинцев могут вернуться домой в 2024 году, если безопасность улучшится.
Договорились с Генпрокурором совместными усилиями способствовать усилению обороны Одесской области: Кипер о встрече с Костиным
Олег Кипер и Генеральный прокурор Андрей Костин договорились усилить оборону Одессы и бороться с коррупцией и преступлениями военного времени.
Бывший наставник сборной Англии, Свен-Горан Эрикссон заявил, что болен раком
Свен-Горан Эрикссон, бывший тренер сборной Англии, рассказал, что уже год борется с раком и имеет неопределенный прогноз.
В Литве состоялась первая встреча коалиции по разминированию Украины
В Литве состоялась первая встреча коалиции по разминированию для координации поддержки Украины, в которой приняли участие более 20 стран.
Латвия подготовит в этом году по меньшей мере три тысячи украинских военных
Латвия подготовит не менее 3 000 украинских военнослужащих, а также предложит реабилитацию и поддержку для детей, как объявил президент Эдгар Ринкевичс. Кроме того, новый пакет военной помощи Украине будет включать беспилотники, ракеты и боеприпасы.
За прошлый год полицейские обнаружили запрещенные вещества, стоимостью более 785 миллионов гривен
В 2023 году украинская полиция изъяла 3 тонны наркотиков на сумму более 785 миллионов гривен и направила в суд 32 000 уголовных обвинительных актов.
Ощутимого результата от использования замороженных активов рф у Украины еще не было - Зеленский
Зеленский подчеркнул, что Украине нужны мощные законодательные шаги на уровне Евросоюза по замороженным российским активам.
Законопроект о мобилизации готов для согласования: документ должен установить четкий срок службы по мобилизации - Умеров
Министерство обороны Украины подготовило новый закон о мобилизации для уточнения условий службы, который уже готов к рассмотрению правительством. Закон имеет целью решить такие вопросы, как ротация солдат и четкое определение продолжительности службы.
Лидер республиканцев в Сенате активизирует усилия для скорейшего достижения соглашения о военной помощи Украине - СМИ
Митч Макконнелл активизирует личные усилия в переговорах о помощи Украине и Израилю, подчеркивая важность решения проблем национальной безопасности.