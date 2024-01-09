Зеленский: "Санкции мира, безусловно, работают"

Мировые санкции галлюцинируют российскую "оборонку", и этому есть свидетельства. Об этом заявил в своем вечернем видеообращении глава украинского государства Владимир Зеленский, передает УНН.

Санкции мира, безусловно, работают. Есть четкие свидетельства торможения российской "оборонки". Но, чтобы результат санкций был стопроцентный, так же на сто процентов должны быть перекрыты и схемы обхода санкций. - сказал Зеленский.

Детали

Зеленский также поблагодарил всех кто прилагает усилия для уменьшения возможностей финансирования государства-агрессора.

"Слава всем, кто работает ради свободы, всем, кто воюет ради свободы! Кто делает все, чтобы свобода становилась крепче и чтобы террор - именно террор - проигрывал. Каждую неделю - меньше возможностей для России. Каждую неделю - больше возможностей для Украины", - подчеркнул Президент Украины.

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Напомним

Зеленский и раньше подчеркивал необходимость усиления санкций против России, чтобы предотвратить уклонение от них. И сигнализировал, что Украина планирует новые меры.

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