Зеленский: "Санкции мира, безусловно, работают"

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Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин
8 января  •  209690 просмотра

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Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале
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Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале

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Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице
8 января  •  183424 просмотра

Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице

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Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января
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Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января

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Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП
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