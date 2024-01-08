Важливо ліквідувати будь-які можливі схеми обходу рф санкцій – Зеленський

Життєво важливо ліквідувати будь-які можливі схеми обходу росії санкцій. Україна працює над новими санкціями. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні, передає УНН.

"Життєво важливо ліквідувати будь-які можливі схеми обходу санкцій. Працюємо й над новими санкціями: архітектура тиску на росію має зміцнюватися. І ще одне пріоритетне завдання – наблизити реальні рішення для використання в інтересах України та згодом – конфіскації російських активів для відновлення справедливості. Терорист повинен платити найбільше за шкоду від терору, і росія заплатить", - сказав Зеленський.

Доповнення

Рада ЄС внесла російську компанію ПАТ "Алроса" та її генерального директора Павла Маріничева до санкційного списку Європейського Союзу.