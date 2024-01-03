ЄС ввів санкції проти російського алмазного гіганта "Алроса"
Київ • УНН
ЄС запровадив санкції проти російської алмазної компанії "Алроса" та її генерального директора, націлившись на важливе джерело доходів для рф
Рада ЄС внесла російську компанію ПАТ "Алроса" та її генерального директора Павла Маріничева до санкційного списку Європейського Союзу, пише УНН з посиланням на повідомлення на сайті євроінституції.
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"Сьогодні Рада ЄС запровадила додаткові обмежувальні заходи проти однієї особи та однієї організації, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Нові внесення у списки спрямовані на компанію ПАТ "Алроса" та її генерального директора Павла Олексійовича Маріничева", - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, ПАТ "Алроса" є найбільшою алмазовидобувною компанією в світі, яка належить російській державі та забезпечує понад 90% усього російського видобутку алмазів, і компанія є важливою частиною економічного сектора, який забезпечує значні доходи для уряду рф.
Ці санкції, як повідомляється, доповнюють заборону на імпорт російських алмазів, яка включена до 12-го пакету санкцій ЄС, ухваленого 18 грудня 2023 року у зв'язку з агресивною війною рф проти України.
Заборона на російські алмази є частиною зусиль G7 щодо розробки скоординованої на міжнародному рівні заборони на алмази, метою якої є позбавити росію цього важливого джерела доходу.
"Відповідні правові акти, включно з іменами фізичних та юридичних осіб, включених до списку, опубліковані в Офіційному журналі ЄС", - вказали у євроінституції.
Шість компаній рф з виготовлення обладнання для видобутку алмазів можуть потрапити під санкції - НАЗК17.10.23, 15:58 • 208266 переглядiв