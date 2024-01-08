Важно ликвидировать любые возможные схемы обхода рф санкций - Зеленский

Жизненно важно ликвидировать любые возможные схемы обхода россии санкций. Украина работает над новыми санкциями. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в видеообращении, передает УНН.

"Жизненно важно ликвидировать любые возможные схемы обхода санкций. Работаем и над новыми санкциями: архитектура давления на россию должна укрепляться. И еще одна приоритетная задача - приблизить реальные решения для использования в интересах Украины и впоследствии - конфискации российских активов для восстановления справедливости. Террорист должен платить больше всего за вред от террора, и россия заплатит", - сказал Зеленский.

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Совет ЕС внес российскую компанию ПАО "Алроса" и ее генерального директора Павла Мариничева в санкционный список Европейского Союза.