Важно ликвидировать любые возможные схемы обхода рф санкций - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский подчеркивает необходимость усиления санкций против россии, чтобы предотвратить уклонение от них, и сигнализирует, что Украина планирует новые меры.
Жизненно важно ликвидировать любые возможные схемы обхода россии санкций. Украина работает над новыми санкциями. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в видеообращении, передает УНН.
"Жизненно важно ликвидировать любые возможные схемы обхода санкций. Работаем и над новыми санкциями: архитектура давления на россию должна укрепляться. И еще одна приоритетная задача - приблизить реальные решения для использования в интересах Украины и впоследствии - конфискации российских активов для восстановления справедливости. Террорист должен платить больше всего за вред от террора, и россия заплатит", - сказал Зеленский.
Дополнение
Совет ЕС внес российскую компанию ПАО "Алроса" и ее генерального директора Павла Мариничева в санкционный список Европейского Союза.
Важно ликвидировать любые возможные схемы обхода рф санкций - Зеленский
Зеленский подчеркивает необходимость усиления санкций против россии, чтобы предотвратить уклонение от них, и сигнализирует, что Украина планирует новые меры.
Непогода в Одесской области: Кипер доложил о текущей ситуации в районах
Отключение электроэнергии затронуло несколько районов Одесской области, аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения, другие коммунальные службы работают.
Скандал на Рождество: икону с изображением Сталина обнаружили в столице Грузии
В главном соборе Грузии разгорелся скандал после появления иконы с изображением Сталина, и дебаты о ее происхождении и последствиях развернулись на фоне рождественских празднований.
В бэлгороде "расцвёл хлопок": минобороны рф утверждает, что их атаковали из РСЗО "Вампир"
Российская сторона заявляет, что сбила 10 ракет из пусковой установки "Вампир" над Белгородом, в результате чего 3 человека получили ранения и был нанесен материальный ущерб.
Зеленский сформировал делегацию для участия в переговорах о гарантиях безопасности для Украины: кто в составе
Президент Украины Зеленский сформировал команду делегатов во главе с Андреем Ермаком для переговоров о гарантиях безопасности с другими государствами.
Глава ОП провел телефонный разговор с советником Президента Бразилии
Глава Офиса Президента Украины проинформировал Главного советника Президента Бразилии о недавних российских атаках и обсудил предстоящую встречу по вопросам безопасности в Давосе для проведения мирных переговоров.
В Тбилиси тысячи семей остались без газа из-за аварии
Авария на газопроводе в Самгорском районе Тбилиси оставила без газа 19 000 домов. Полное восстановление ожидается к 22:00 9 января.
Утром в Хмельницкой области силы ПВО сбили 3 ракеты
Украинская противовоздушная оборона сбила 3 ракеты в Хмельницком, в результате чего 2 человека погибли и получили ранения; продолжаются поиски пропавшего без вести.
Энергосистема работает стабильно, тяжелых последствий утренняя атака рф не принесла - Укрэнерго
Энергосистема Украины остается стабильной после недавних обстрелов, с перебоями, связанными только с погодными условиями. Граждан просят экономить электроэнергию.
Уверен, что сможем усилить нашу ПВО - Зеленский
Зеленский уверен, что Украина усилит противовоздушную оборону и работу с партнерами над беспилотниками на фоне интенсивных внешнеполитических усилий, включая санкции против россии.