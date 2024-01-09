Обеспечение фронта снарядами и дронами: Зеленский провел важное заседание Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский провел важное заседание Ставки, где речь шла об обеспечении фронта снарядами и дронами, а также о посылке ПВО для защиты городов и объектов критической инфраструктуры, передает УНН.

"Важная Ставка. Командующие основными направлениями и операциями присутствовали очно. Вместе с ними, Генштабом, Минобороны, Минстратегпромом и Минцифрой во всех деталях разобрали тему обеспечения фронта снарядами и дронами. Фактические расходы, ежедневная потребность, распределение между подразделениями", - сообщил Зеленский.

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По словам Президента, систематизировали текущие и будущие контракты, помощь от партнеров, собственное производство, в частности открытие новых линий. Делаем все, чтобы обеспечить воинов всем необходимым для выполнения задач, подчеркнул Глава государства.

"Другая важная тема - ПВО. Проанализировали последние российские удары и эффективность Воздушных сил. Согласовали наши следующие шаги для усиления защиты городов, общин, предприятий и объектов критической инфраструктуры", - резюмировал Зеленский.

Уверен, что сможем усилить нашу ПВО - Зеленский