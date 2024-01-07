Чтобы враг почувствовал реальную силу украинского оружия: Зеленский провел совещания с оборонным блоком правительства

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещания с оборонным блоком правительства - речь шла об обеспечении наших воинов вооружением и военной техникой, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Провел совещания и с оборонным блоком правительства - это Минстратегпром, министр обороны, команды министерств. Ключевое - это обеспечение наших воинов вооружением и военной техникой. Устойчивые поставки, устойчивое производство с четкой тенденцией на увеличение нашего производства и снарядов, и техники - в Украине и вместе с партнерами. Работаем максимально, чтобы в этом году наши Силы обороны и безопасности могли базироваться в значительной части своих действий именно на нашем, украинском производстве. И чтобы враг это чувствовал - реальную силу украинского оружия. Сейчас уже формируется такое ощущение - сообщил Зеленский.

По его словам, "есть много метких вещей, сделанных именно украинским оружием".

"И все меньше и меньше спокойных ночей у оккупантов. А должно стать нашей, украинской силы еще в разы больше. И это будет. На каждое проявление российского террора, на каждую попытку россии увеличить свое давление на наше государство, на наших людей, на наши позиции будет наш адекватный ответ", - резюмировал Президент.

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