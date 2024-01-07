Щоб ворог відчув реальну силу української зброї: Зеленський провів наради з оборонним блоком уряду

Президент України Володимир Зеленський провів наради з оборонним блоком уряду - йшлося про забезпечення наших воїнів озброєнням і військовою технікою, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Провів наради і з оборонним блоком уряду – це Мінстратегпром, міністр оборони, команди міністерств. Ключове – це забезпечення наших воїнів озброєнням і військовою технікою. Стале постачання, стале виробництво із чіткою тенденцією на збільшення нашого виробництва і снарядів, і техніки – в Україні й разом із партнерами. Працюємо максимально, щоб цього року наші Сили оборони й безпеки могли базуватись у значній частині своїх дій саме на нашому, українському виробництві. І щоб ворог це відчував – реальну силу української зброї. Зараз уже формується таке відчуття