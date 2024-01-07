Щоб ворог відчув реальну силу української зброї: Зеленський провів наради з оборонним блоком уряду
Київ • УНН
Зеленський обговорив з представниками оборонного відомства збільшення виробництва озброєнь в Україні, маючи на меті зробити так, щоб збройні сили країни більше покладалися на вітчизняну зброю.
Президент України Володимир Зеленський провів наради з оборонним блоком уряду - йшлося про забезпечення наших воїнів озброєнням і військовою технікою, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
Провів наради і з оборонним блоком уряду – це Мінстратегпром, міністр оборони, команди міністерств. Ключове – це забезпечення наших воїнів озброєнням і військовою технікою. Стале постачання, стале виробництво із чіткою тенденцією на збільшення нашого виробництва і снарядів, і техніки – в Україні й разом із партнерами. Працюємо максимально, щоб цього року наші Сили оборони й безпеки могли базуватись у значній частині своїх дій саме на нашому, українському виробництві. І щоб ворог це відчував – реальну силу української зброї. Зараз уже формується таке відчуття
За його словами, "є багато влучних речей, зроблених саме українською зброєю".
"І все менше й менше спокійних ночей в окупантів. А має стати нашої, української сили ще в рази більше. І це буде. На кожен прояв російського терору, на кожну спробу Росії збільшити свій тиск на нашу державу, на наших людей, на наші позиції буде наша адекватна відповідь", - резюмував Президент.
Зеленський: Україні зараз потрібна зброя, щоб зупинити війну, яку розв'язала росія08.02.23, 22:31 • 822295 переглядiв